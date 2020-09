Bornhöved

Für Karl-Heinz B. kam die böse Überraschung an der Kasse eines Discounters in Bornhöved. Das Portemonnaie in seiner Tasche war weg.

"Ich bin dann erst nach Hause gefahren, aber auch da war das Portemonnaie nicht", erzählt der 71-Jährige aus Wankendorf. Sein Verdacht bestätigte sich: Die Geldbörse wurde im Supermarkt gestohlen.

Anzeige

Die Tasche lag im Einkaufswagen

"Ich habe es nicht gemerkt." Es habe kein Ablenkungsmanöver gegeben. "Ich vermute, es war bei den Tiefkühlwaren." Er habe Gemüse kaufen wollen und seine Brille aus seiner Herrentasche geholt, die im Wagen lag. Beim Aussuchen der Ware sei die Tasche kurz unbeaufsichtigt gewesen. "Da war ich tatsächlich abgelenkt", schildert B.

Weitere KN+ Artikel

Nur ein paar Tage später machte eine 80-Jährige eine ähnliche Erfahrung im gleichen Supermarkt, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt. Sie sei von einem etwa 45-jährigen Mann angesprochen worden, der sich – wieder am Kühlregal – bei ihr erkundigte, ob der Joghurt, den er in der Hand hielt, für Diabetiker geeignet sei.

Ablenkungsmanöver im Supermarkt

Während die Seniorin die Inhaltsstoffe auf dem Becher prüfte, so ihr starker Verdacht, muss jemand in ihre Einkaufstasche gegriffen haben, die im Wagen gelegen hatte. An der Kasse stellte die Seniorin dann fest, dass die Geldbörse fehlte.

"Hilfsbereitschaft wird bestraft", schrieb die Frau kurz darauf enttäuscht im sozialen Netzwerk Facebook. Viele wichtige Dokumente seien abhanden gekommen. Nicht nur Geldkarte, sondern auch Führerschein, Kfz-Zulassung, der Personalausweis.

Mehr als 150 Taschendiebstähle in diesem Jahr

Polizeisprecher Lars Brockmann bestätigt die Fälle. Beide wurden zur Anzeige gebracht. Diebstahl im Supermarkt ist keine Seltenheit, sondern ein andauerndes Problem. Fast täglich gebe es diese Art von Diebstählen.

Erst Ende August hatte die Polizeidirektion Segeberg vor Taschendieben in Bad Segeberg gewarnt, als hier vier Fälle an nur einem Tag angezeigt wurden.

Im Kreis Segeberg wurden in diesem Jahr bereits mehr als 150 Taschendiebstähle angezeigt, der Großteil der Taten passierte in Geschäften – und nicht unbedingt auf Großveranstaltung in dichtem Gedränge, die es derzeit sowieso nicht gibt.

Diebstahl-Schwerpunkt nicht erst seit Corona

Auch vor Corona seien Supermärkte und Einkaufszentren Schwerpunkte für Taschendiebstahldelikte gewesen, so Brockmann. Im vergangenen Jahr wurden 196 Diebstähle im Kreis Segeberg angezeigt.

Lesen Sie auch:Diese Maschen der Taschendiebe sollten sie kennen

Die Zahl schwankt, bewegt sich seit Jahren aber auf ähnlichem Niveau. Die Aufklärungsrate ist extrem niedrig, im einstelligen Prozentbereich.

Betroffen sind oft Senioren

Die Betroffenen von Taschendiebstählen seien oft ältere Menschen, bestätigt Brockmann. Über die Gründe lasse sich nur spekulieren. Wahrscheinlich erscheinen sie als die leichteren Opfer. Vielleicht vermuten Diebe bei Senioren auch eher größere Bargeldmengen.

So wurden bei Diebesopfer Karl-Heinz B. knapp 120 Euro erbeutet. Die EC-Karte habe er sofort sperren lassen und sich schon innerlich darauf eingestellt, nun einen Behördenmarathon zu absolvieren, um persönliche Dokumente neu zu beantragen.

Zum Glück, so berichtet er, wurde die Geldbörse noch am selben Tag auf einem Spielplatz in Bornhöved wiedergefunden – ohne das Bargeld, dafür mit den wertvollen Dokumenten.

Polizei mahnt: Geldbörse am Körper tragen

Die Polizei mahnt deshalb vor allem Senioren zu größerer Vorsicht beim Einkaufen. Geldbörsen sollten nicht in die Einkaufstasche gelegt, sondern körpernah getragen werden. Handtaschen sollten auch nicht an den Einkaufswagen gehängt werden.

Empfohlen werden Brustbeutel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. Hand- und Umhängetaschen sollten verschlossen auf der Körpervorderseite getragen werden. Am besten werden Dokumente, Karten und Bargeld zudem in verschiedenen Innentaschen aufbewahrt.

Diebstahlopfer Karl-Heinz B. würde sich wünschen, dass auch Supermarktbetreiber selbst ihre Kunden auf mögliche Langfinger aufmerksam machen mit Hinweisen am Eingang. Vor allem, wenn so etwas häufiger in einem Laden vorgekommen ist.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.