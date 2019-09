Für "Zahnärzte ohne Grenzen" (DWLF, Dentists without Limits Federation) machte sich Thorsten Kurt aus Kaltenkirchen vor zehn Jahren zum ersten Mal nach Nepal auf den Weg. Nach Einsätzen in der Mongolei (2013) und auf den Kapverden (2016) hat der Zahnarzt kürzlich in Sambia Hilfe geleistet.