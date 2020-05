Mit kleinem Vorlauf, kleinerer Karte und neuer Tischordnung öffnet Teegen’s Gasthof in Leezen wieder Gaststätte und Hotel. Wie manche Betriebe hat die Familie mit Kirsten und Michael Teegen sowie Tochter Christine, Landesjugendmeisterin in ihrem Gewerbe, die Pause für Renovierungen genutzt.

Teegens Gasthof in Leezen - Nach Corona-Pause ist vieles anders

Von Gerrit Sponholz