Busch geriet zu dicht an Stromleitung

Martin Hostetmann von der Freiwilligen Feuerwehr Oering leitete den Einsatz am Dienstag gegen 11.30 Uhr. In der Oeringer Feldmark zwischen den Orten Oering und Seth verläuft eine Überlandleitung des Unternehmens Tennet. Genau parallel steht in dem Bereich, der von Einheimischen "Böttgers Teiche" genannt wird, ein Knick. "Ein Gebüsch ist höher gewachsen als die anderen", erklärt Hostetmann. Bis auf etwa 30 Zentimeter war der Ast an die Hochspannungsleitung gekommen. Das sorgte für einen Feuerball und einen Lichtbogen.

Anwohnerin alarmiert die Einsatzkräfte

Eine Anwohnerin hatte das seltene Schauspiel beobachtet und die Feuerwehr alarmiert. "Als wir eintrafen, war nichts zu sehen", berichtet der Einsatzleiter. Als die sechs Oeringer Feuerwehrleute und die Verstärkung aus Seth aber darauf warteten, dass Tennet den Strom kappte, habe man es auch gesehen. "Es knallte und ein Riesenblitz war zu sehen", beschreibt Hostetmann. Die Feuerwehrleute konnten nur staunend daneben stehen und warten, dass der Strom gekappt wurde. "Man kann zwar Elektrobrände löschen, aber es waren weder Häuser noch Getreideflächen in Gefahr", sagt Hostetmann. So habe man gewartet. Tennet habe später eine Firma beauftragt, die den Knick heruntergesägt habe. Die Feuerwehr zog von dannen.

Hat sich die Leitung ausgedehnt?

Warum plötzlich der Ast so nah an die Stromleitung kam, kann Martin Hostetmann sich auch nicht erklären. Es sei möglich, dass die Leitung sich aufgrund der hohen Temperaturen ausgedehnt habe und schlicht und einfach durchhing. "Und dann hat der Wind den Ast vielleicht zu dicht an die Leitung gedrückt", vermutet der Oeringer Feuerwehrmann.

