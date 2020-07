Alarm in der Seniorenresidenz Landhaus Tensfeld: Die Feuerwehr musste am Freitagvormittag ausrücken. In dem Haus mit etwa 60 Bewohnerzimmern hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Feuerwehren Tensfeld und Bornhöved rückten an. Die Ursache war schnell ausgemacht.