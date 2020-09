Test verweigert: Segeberger Altenheim kündigt erkälteter Corona-Demonstrantin

Itzstedt

Ein Altenheim in Itzstedt ( Kreis Segeberg) hat einer Mitarbeiterin gekündigt, weil sie an der Demonstration gegen die Corona-Auflagen in Berlin teilgenommen hat und anschließend einen Corona-Test verweigert haben soll. „Sie haben sich heute mit Erkältung krank gemeldet. Auf ihrem Facebook-Account ist zu sehen, dass Sie am vergangenen Wochenende an einer Kundgebung gegen die Maskenpflicht in Berlin teilgenommen haben“, heißt es in dem Kündigungsschreiben vom Montag, das den LN vorliegt. Aufgrund von Covid-19 habe man die Mitarbeiterin gebeten, einen Corona-Test zu machen. „Dieses haben Sie verweigert. Hiermit erhalten Sie Ihre fristlose Kündigung“, steht in dem Schreiben des Alten- und Pflegeheims Haus Itzstedt.

Altenheim bestätigt: Kündigungsschreiben ist echt

Das Altenheim selbst bestätigte am Dienstag nur, dass die Kündigung echt ist. Im Internet war bereits diskutiert worden, ob es sich um eine Fake-Nachricht, also eine Fälschung, handeln könnte. „Die Kündigung gibt es“, sagte die Verwaltungsleiterin den LN. Darüber hinaus wollte sie die Personalie nicht weiter kommentieren und verwies auf die Heimleitung, die jedoch am Dienstag nicht erreichbar war. Die Verwaltungsleitung dementierte lediglich Gerüchte, dass es bereits Drohungen aus der Gemeinschaft der Gegner der Corona-Politik gebe. „Ich habe bisher keine solche Anrufe erhalten und empfinde keine Bedrohung.“

An der Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung vor dem Brandenburger Tor soll die Altenheim-Mitarbeiterin vor ihrer Erkrankung teilgenommen haben. Quelle: dpa

Hitzige Diskussion im Internet

In den sozialen Medien hat sich die Nachricht von der Kündigung innerhalb weniger Stunden verbreitet. Nach LN-Informationen soll die betroffene Mitarbeiterin das Kündigungsschreiben selbst gepostet haben. Auf Facebook, Twitter und in den Google-Kommentaren zu dem Altenheim entbrannte daraufhin eine Diskussion. „Es ist schon gefährlich, seine Freizeit frei zu gestalten“, schreibt ironisch eine Facebook-Userin, die ein Foto des Kündigungsschreibens verbreitete. Andere Kommentare verteidigen die Mitarbeiterin noch drastischer.

Kritik und Lob für die Entscheidung des Altenheims

„Alle die mitmachen und Lügen verteidigen sind Mitschuld an diesem Verbrechen an der Menschheit. Diese Frau hat das Richtige getan“, schreibt eine Frau auf Facebook. Auf Google argumentiert ein anderer: „Ich nehme an, dass Sie die Teilnahme an einer rechtmäßigen Demo als Vorwand nutzen, um diese Mitarbeiterin schnell loszuwerden . . . Es ziehen dunkle Wolken über dieses Land.“ Doch insgesamt überwiegt in den sozialen Medien die Unterstützung für das Altenheim. „Die einzig wahre Entscheidung! Hut ab vor dem Arbeitgeber“ oder „Personal, das nicht im Interesse der Bewohner handelt und deren Leib und Leben leichtfertig aufs Spiel setzt, wird umgehend gekündigt. Diese Einrichtung zeigt, wie man Verantwortung lebt. Danke dafür.“

Der Fall ist arbeitsrechtlich umstritten

Offen ist jedoch, ob die fristlose Kündigung auch arbeitsrechtlich abgesichert ist. Wolfram Dudda, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Lübeck, hält sie für „eher unwirksam“, weil die Krankmeldung am Montag ja nicht unbedingt etwas mit dem Besuch der Demonstration am Wochenende zu tun haben muss. Er würde der Pflegekraft aber raten, einen Corona-Test zu machen. Den Arbeitgeber könne er verstehen. „Das ist nicht böswillig, einen Test zu verlangen, sondern verhältnismäßig“, sagt der Anwalt. Jens-Arne Meier, Abteilungsleiter Arbeits- und Sozialrecht beim UV Nord, erklärt, gerade im Bereich der Alten- und Krankenpflege könnten Arbeitgeber eher Tests anordnen als in anderen Branchen. „Das ist von der Rechtsprechung in der Pandemie gedeckt“, so Meier.

Von Sven Wehde und Christian Risch