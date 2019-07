Bad Bramstedt

Der Vorsitzende des Theatervereins, Hans-Jürgen Kütbach, und Theater-Geschäftsführer Jürgen Laatsch berichteten, dass 2893 Karten verkauft wurden. Nun hoffen sie in der kommenden Spielzeit, die am 3. Oktober beginnt, eine ähnliche hohe Auslastung erreichen. „7 auf einem Streich“ nennt sich auch wieder das neue Programm, dass die beiden gemeinsam mit dem Schauspieler Till Demtroeder, prominenter Darsteller in dem Eröffnungsstück „Vincent will Meer“, Peter Offergeld, Leiter Gastspielmanagement Altonaer Theater/ Hamburger Kammerspiele und Carina Dawert, Referentin der Intendanz des Ohnsorg-Theaters, vorstellten.

Unbefristeter Vertrag mit Klinikum

Hans-Jürgen Kütbach, der den Posten des Theatervereinsvorsitzenden auch über seine Amtszeit als Bürgermeister von Bad Bramstedt behalten hat, erklärte, dass der Verein einen stabilen und unbefristeten Vertrag mit dem Klinikum, dem Eigentümer des Theaters, geschlossen hat und somit eine mehrjährige Perspektive besteht. Auch wenn über den Neubau eines Kulturhauses nachgedacht werde, wird es keinen „Filmriss“ geben. „Wir wollen jede Unterbrechung in jedem Fall vermeiden“, sagte Kütbach. Bauliche Probleme, die die Spielzeit in Frage stellen könnten, sind derzeit nicht absehbar, versichert er.

Kütbachs Nachfolgerin im Bürgermeisteramt, Verena Jeske, hatte den Bau eines neuen Kulturhauses ins Gespräch gebracht, einschließlich Theatersaal. Auf längere Sicht sei das wirtschaftlicher als der Betrieb des alten Theaters, hatte sie die Idee begründet. Allerdings steht der Neubau nicht auf der aktuellen Agenda, sodass das Theater noch einige Jahre weiter in Betrieb sein wird.

Demtroeder lobt Engagement für Kultur

Schauspieler Till Demtroeder war jedenfalls begeistert vom Engagement der Bad Bramstedter für ihr Theater. „Ich habe nicht genau gewusst, was hier heute auf mich zukommt. Ich finde es toll, wie Sie die Fahne für die Kultur hochhalten“, lobte Till Demtroeder den Theaterverein.

Den Auftakt am Donnerstag, 3. Oktober, ab 18.30 Uhr bildet das Theaterstück der Kammerspiele nach dem gleichnamigen Film von Florian David Fitz „Vincent will Meer“. Es geht um drei Menschen mit Handicap. Einer von ihnen, Vincent, dargestellt durch Till Demtroeder, der aus vielen namhaften Fernsehserien wie Großstadtrevier, aber auch als Old Shatterhand bei den Karl-May-Spielen einem breiten Publikum bekannt ist, leidet unter dem Tourette-Syndrom. Er will den letzten Wunsch seiner verstorbenen Mutter erfüllen: „Ihre Asche dem Meer übergeben.“ Seine Mitstreiter leiden unter einer Zwangsneurose und Magersucht. „Es soll nicht über, sondern mit Behinderten gelacht werden, wie sie ihre Probleme angehen“, so Demtroeder. Er verspricht viel Interaktionen mit dem Publikum.

Die weiteren Vorstellungen: www.theater-bad-bramstedt.de/