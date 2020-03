Bad Segebergs erste Bürgerin ist zurück in der Stadt. Wohlauf. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Jochen landete Bürgervorsteherin Monika Saggau bereits am späten Donnerstagabend auf dem Flughafen Hamburg-Fuhlsbüttel. Von dort aus hat sich das Ehepaar direkt nach Hause in freiwillige Quarantäne begeben.