Marc Lubetzki, der mit den Wildpferden lebt

Vor Zecken und Mücken, die Krankheiten übertragen, hat er viel größeren Respekt. Den Wildpferden erging es nicht immer so gut. Bei der Hälfte der von Lubetzki miterlebten acht Wolfsangriffe sind Wildpferde seiner Herde getötet oder verletzt worden. Wölfe greifen zu zweit ein Tier an: Ein Wolf springt an die Kehle des Pferdes, ein zweiter in eine Flanke.

Diese ungewöhnlichen Abenteuer waren vor über 25 Jahren noch nicht absehbar gewesen. Damals hatte der gebürtige Hamburger seine Frau aus Quickborn kennengelernt. Sie machte ihm gleich klar: „Ich habe ein Pony. Wenn das mit uns klappen soll, musst du dich damit anfreunden.“ Marc Lubetzki dachte sich arglos: „Mal ein Pony streicheln? Das geht ganz gut.“

Über Sattlerei zum Filmen gekommen

Doch er lernte die Pferde nach und nach zu lieben, lernte den Beruf des Sattlers, machte sich mit Meistertitel auf einem gekauften Hof in Berlin (Gemeinde Seedorf) selbstständig und kam dann zum Filmen.

Denn um den Sitz der gefertigten Sättel in der Nutzung auf dem Pferd zu kontrollieren und um für seine Sättel zu werben, fotografierte und filmte er. So entstanden die ersten Lehrstreifen mit Pferden.

Doch bald war ihm die Welt zu klein, die Arbeit zu wenig anspruchsvoll. „Wo bleiben bei der Sache eigentlich die wild lebenden Pferde?“, habe er sich gefragt. Er ging zum Computer, gab in einer Suchmaschine das Stichwort „ Wildpferde“ ein, und wurde auf Tiere aufmerksam, die bei der Geltinger Bucht leben. Er fuhr spontan hin, drehte einen Film, und gewann einen zweiten Preis bei einem Filmfestival.

Das Filmen wurde zu seiner neuen Passion. 2009 verkaufte er seine Sattlerei. Seit 2012 filmt er professionell.

Auch in Deutschland leben Wildpferde

Doch wo leben überhaupt noch Wildpferde? Überwiegend auf der nördlichen Erdhalbkugel, sagt Lubetzki. Im wilden Norden Portugals, in Russland, auf dem Balkan, in Großbritannien, in Amerika in den Rocky Mountains, in Deutschland – meist in Schutzgebieten und Naturparks. Wildpferde sind für die Natur nützlich. „Die Landschaft wuchert nicht zu, hält sie frei für andere Tierarten.“

Lubetzki reiste zu Beginn allein. Oft nach Nordportugal. Dort gibt es einige Gebiete mit Wildpferden. Er richtet, oft mit Hilfe von Kontaktleuten vorort, eine Basisstation ein. „Morgens geht es dann zu Fuß los.“ Mit viel Gepäck. Allein die Film- und Fotoausrüstung wiegt 20 Kilogramm, plus Essen (konzentrierte Flüssignahrung) und Kleidung. Insgesamt 30 Kilogramm.

Von Funktionswäsche hat er sich weitgehend verabschiedet. Oft trägt er Wolle. Sie werde zwar schneller nass, trockne jedoch auch besser.

Tagelang auf Suche nach einer Herde

Die Märsche sind kraftraubend: 500 bis 1000 Höhenmeter sind pro Tag zu überwinden. Wenn Lubetzki eine Herde nach ein paar Tagen entdeckt und er sich ihr nähert, müssen die Tiere ihn so früh wie möglich sehen. Pferde sind Beute- und Fluchttiere. Es könnte ja ein Angreifer sein – und in solch einem Fall nehmen sie sofort Reißaus.

„Ich verhalte mich ruhig, beuge mich nicht nach vorne, so wie es Tiere in Angriffshaltung machen würden.“ Näher als 300, maximal 200 Meter darf er den Pferden beim Erstkontakt nicht kommen, um sie nicht zu verscheuchen. Er versucht, den Rhythmus der Wildpferde zu übernehmen. „Wenn sie pausieren, pausiere ich auch.“ Das gehe so vier, fünf Tage lang. Gott sei Dank rennen Pferde nur selten. „Sie wollen ja auch Energie sparen.“ So kann Lubetzki das Tempo immer mithalten.

Die Herden sind mal klein: ein Hengst und ein paar Begleittiere, und auch mal groß: mit 40 Wildpferden. „Im Durchschnitt besteht eine Herde aus acht bis zwölf Tieren.“

Nach fünf Tagen nimmt Hengst ihn in Herde auf

„In der Regel kommt nach fünf Tagen der Hengst auf mich zu.“ Er ist quasi der Außenminister der Herde. „20 oder 30 Meter vor mir bleibt er stehen, wartet.“ Marc Lubetzki muss in diesem Moment möglichst ruhig bleiben. Dann schreitet der Hengst hinter ihn. Lubetzki steht nun zwischen Hengst und Herde. Das ist das Zeichen des Hengstes: Lubetzki ist in die Herde aufgenommen. „Ich darf rein.“

Er lebt wochenlang mit der Herde. Mit der Zeit beginnt er, seine Geräte vorsichtig und geräuschlos und ohne Kunstlichthilfe aufzubauen. Gefilmt wird höchstens zehn Minuten am Tag. Außerdem schreibt er zwei Seiten im Tagebuch, hält alles fest: Eine Fohlengeburt, was Stuten fressen, Machtkämpfe, wie verletzte Pferde sich verhalten, wie die Herde miteinander und mit anderen Herden agiert.

Die Herden sind keine ewig festen Verbände. Störenfriede werden vom Hengst nach angemessener Zeit herausgedrängt. Tiere, die sich nicht wohlfühlen, dürfen die Herde wechseln.

Pferde halten zusammen

„Pferde bilden gute Familien“, sagt Lubetzki. Die Elterntiere sind immer für ihre Kinder da, und umgekehrt. Junge Hengste wollen zwar gerne auch ihre eigenen Wege gehen, dienen aber weiter der Herde, wenn sie etwa eine Nachtwache übernehmen. Dann schlafen die Wildpferde, meist im Stehen. Aber sie legen sich auch hin. Dort, wo es windgeschützt und trocken ist.

„Die wissen schon, wo genau es sich gut liegen lässt. Ich lege mich dann dazu.“ Dick eingepackt in seine Schutzkleidung, aber ohne Schlafsack und ohne Zelt. Es aufzubauen, würde die Tiere aufschrecken und vertreiben. Bis minus 10 Grad ist alles erträglich, sagt Lubetzki. Schlimmer seien die Sommer. „Moskitos und Zecken sind gefährlicher.

Wetterumschwünge sind gefährlich

Gefährlich sind auch Gewitter. Nicht nur wegen der Gefahr des Blitzschlags, sondern auch, wenn im Sommer Wälder beginnen zu brennen. Dann können er und die Herde schnell mal umzingelt sein von Flammen, wie mal in den Rocky Mountains erlebt. Oder Wetterumschwünge führen zur Blockade von Rückzugsrouten. Schlangen seien eher selten eine Bedrohung.

Er selbst hat keine Waffe dabei, nur ein Messer – um Essen anzuschneiden. Gegen eine andere Gefahr für Wildpferde gibt es kaum Mittel: Sie sterben bei Zusammenstößen mit Autos auf den Straßen.

Gras schmeckt unterschiedlich

In den Wochen, in denen er mit den Pferden umherzieht, hat er ein Hauptproblem: An frisches Wasser zu kommen. Pflanzen isst er selten. „Das ist in den Naturparks, in denen die Wildpferde leben, ja auch verboten.“ Testweise habe er Gras probiert. Es schmecke sehr unterschiedlich. Der Zivilisation gerne mal entwöhnt, vermisst er doch eines: „Einen Kaffee zwischendurch.“

Ihn beeindruckt, wie sozial die Wildpferde sind. „Sie tun alles für die Herde, nehmen sich zurück, sind tolerant.“ Wenn etwa der Hengst der Herde das Kommando gibt: „Los geht’s!“, viele aber noch nicht starten wollen, wartet er eine halbe Stunde, und nimmt einen zweiten Anlauf. „ Wildpferde sind viel entspannter als die Menschen.“

Pferde kennen keinen Neid und keine Eifersucht

Die Pferde verständigen sich über Körpersprache: Verlagern den Körper, bewegen sich anders, richten ihre Ohren aus und arbeiten mit Nähe und Distanz. „Sie kennen keinen Neid und keine Eifersucht.“

Seit jüngster Zeit ist Lubetzki auch mal mit einer Assistentin unterwegs. Sie sichern einander ab. Außerdem kann sie Lubetzki zusammen mit den Pferden filmen. Das ginge alleine nicht. Unterhalten können sie sich bei ihrem Leben in der Herde nicht. Das würde die Pferde irritieren.

Abschied fällt manchmal schwer - auch der Herde

Nach mehreren Wochen verlässt Lubetzki eine Herde wieder. Oder versucht es zumindest. „In einem Fall wollte mich ein Hengst mal nicht gehen lassen. Er trieb mich mit gesenktem Kopf in die Herde zurück.“ Lubetzki hat zwei, drei Schritte zurück gemacht. Das habe dem Hengst signalisiert, dass er dem Wunsch Folge leiste und auch keinen Gegenangriff plane.

So trottete Lubetzki zurück zur Herde. „Ein paar Stunden später bin ich dann weggegangen, ganz ohne Probleme.“

Buch von Marc Lubetzki Erlebnisse in neuem Buch verarbeitet Der Kosmos-Verlag hat im Oktober 2019 ein Buch von Marc Lubetzki mit vielen Fotos herausgegeben: „Im Kreis der Herde – Von wilden Pferden lernen“ (160 Seiten, 30 Euro). Außerdem ist Lubetzki derzeit als Experte viel gefragt. Ein Filmvortrag im Kaltenkirchener Bürgerhaus am Mittwoch, 29. Januar (Beginn 19.30 Uhr), ist bereits ausverkauft. Im Fernsehen ist der Tierfilmer am Dienstag, 21. April, ab 18.45 Uhr im NDR in der Sendung „Das!“ zu sehen. Außerdem zeigt er auf der Messe Hansepferd, die vom 24. bis zum 26. April in Hamburg stattfindet, eine Sonderausstellung zum Thema Wildpferde.

