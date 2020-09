Henstedt-Ulzburg/Hamburg

Tierheimleiterin Katja Vogel aus Henstedt-Ulzburg ist wütend, traurig und auch fassungslos darüber, was seit einigen Wochen in Hamburg und der Umgebung passiert. Todkranke Hundewelpen würden, so Katja Vogel, von einem osteuropäischen Händler und seiner Familie an Familien verkauft. Bereits kurz nach der Übergabe der sechs Wochen alten Tiere zeigten die Vierbeiner erste Symptome. "Sie spucken und haben Durchfall, es geht ihnen sehr schlecht", beschreibt Katja Vogel. Die Zeichen deuten in der Regel auf eine Infektion mit dem tödlichen Parvovirus hin. Die vielen Hundewelpen würden einen qualvollen Tod sterben und müssten von Tierärzten erlöst werden.

Juri war der erste kranke Welpe im Tierheim Henstedt-Ulzburg

"Alles fing mit Juri an", erzählt Tierheimleiterin Vogel. Eine Norderstedterin meldete beim Tierheim in Henstedt-Ulzburg, dass sie ein Hundebaby gefunden habe. Sie habe - so die Frau - das kleine Tier mit nach Hause genommen und aufzupäppeln versucht. Dann sei es dem Welpen aber immer schlechter gegangen und sie wollte es nun dem Tierheim übergeben. "Ich gehe davon aus, dass die Frau Juri nicht gefunden, sondern gekauft hat", sagt Katja Vogel.

Das Team des Tierheimes fuhr zu der Frau nach Norderstedt. "Wir haben gleich gesehen, dass das etwas Ernstes ist", sagt Vogel. Die Tierärztin der Einrichtung in Henstedt-Ulzburg habe sich zunächst um den kleinen Rüden gekümmert. Als der gesundheitliche Zustand aber immer schlechter wurde, kam Juri in die Tierklinik. Auch dort konnte ihm nicht mehr geholfen werden. Das Parvovirus hatte Juri zugesetzt. Die tödliche Spritze erlöste den jungen Hund von seinem Leid.

Geschäft läuft über Verkaufsplattform im Internet

Kurz nach Juri mehrten sich die Fälle von an Parvovirose erkrankten Hundewelpen, die gerade einmal sechs Wochen alt sind. Durch den Kontakt zum Hamburger Tierheim erfuhren Katja Vogel und ihr Team, dass ein ganzer Clan sein Geschäft mit den Hundewelpen macht.

"Das Geschäft läuft über Ebay-Kleinanzeigen", sagt Vogel. Die Welpen werden auf hübschen Fotos abgebildet, im Text werden die jungen Hunde in den höchsten Tönen gelobt." Und meistens ist eine Frau als Ansprechpartnerin angegeben." Die Tiere sollen geimpft, kinderlieb und Mischlinge von Rassehunden sein. Der Preis liege meist zwischen 800 und 1000 Euro. Das solle, so Katja Vogel, Seriosität vortäuschen. Was teuer sei, müsse dann ja auch gut sein.

Habe ein Hundefreund angebissen, verabrede der Verkäufer sich mit den Interessenten meist irgendwo - nur nicht an der Zuchtstätte. Impfpass, Abstammungsnachweis - das gebe es dann plötzlich nicht mehr. Geld gegen Ware.

Hundehändler schnell wieder auf freiem Fuß

Wie das Geschäft läuft, haben die Tierheimmitarbeiter aus Henstedt-Ulzburg und Hamburg an eigenem Leib festgestellt, denn sie gaben sich als Hundekäufer aus. Mit Polizei, Staatsanwaltschaft und Veterinäramt im Schlepptau gelang es auch, den Verkäufer dingfest zu machen. Aber: "Er wird verhaftet und ist eine halbe Stunde später wieder auf freiem Fuß", bedauert Katja Vogel.

Zur Begründung erklärten die Behörden, dass der Mann polizeibekannt sei und bereits schwerere Vergehen als den Verkauf der kranken Hunde auf dem Kerbholz habe. Deshalb könne man ihn wegen der Hunde-Geschichte nicht festhalten. Kaum sei er wieder auf der Straße, so Vogel, gehe er weiter seinen Geschäften nach.

Muttertiere in Polen untergebracht

"Es ist ein Kampf gegen Windmühlen", gibt Katja Vogel zu. Denn wenn der Verkäufer aus dem Verkehr gezogen werde, dann rücke ein anderer nach. Das Geschäft mit niedlichen Hundebabys sei lukrativ. Und die Organisation professionell. Die Muttertiere der vielen Welpen sind in Polen untergebracht, haben Katja Vogel und ihre Mitstreiter herausgefunden. Dort werden sie in Verschlägen gehalten und müssen nur eines: Hundewelpen zur Welt bringen, die dann in Deutschland teuer verkauft werden. Sträflich sei bereits, so junge Hunde zu verkaufen. Im Alter von sechs Wochen seien sie noch nicht durchgeimpft und dürften gar nicht über die Grenze geschafft werden, so die Tierheimleiterin.

Katja Vogel appelliert an Menschen, die auf solche Hundehändler treffen, sich beim Tierheim zu melden. Nur wenn man den Hundezüchtern auf die Schliche komme, könne man diese Produktionskette unterbrechen. "Letztlich muss der Händler seine Welpen schnell verkaufen. Die sterben ihm schnell weg", sagt Vogel. Die Frage sei, wo die ganzen Welpen, die von der Zuchtstätte nach Deutschland transportiert werden, bis zum Verkauf unterkommen.

Züchter genau ansehen

Wer sich einen Hundewelpen anschaffen möchte, sollte sich den Züchter genau ansehen. "Und ein seriöser Züchter gibt das Tier nicht beim ersten Treffen weg", sagt Katja Vogel. Von Hinterhoftreffen rät sie ab. Wichtig seien der Impfausweis und dass man das Muttertier sehen könne.

Noch bangt das Team des Henstedt-Ulzburger Tierheims um Elli. Die kleine Hündin musste am Dienstag erneut in die Tierklinik gebracht werden, obwohl es schon ganz gut aussah. "Es ist ein Drama", sagt Katja Vogel. In der Henstedt-Ulzburger Einrichtung am Kirchweg wurde die Isolations-Station erweitert. Die vier Plätze für kranke Tiere würden nicht mehr reichen. Auch das Hamburger Tierheim sei voll mit Parvovirus-kranken Hundewelpen. Ganz zu schweigen von den Tierkliniken der Region. Inzwischen werden die dahinsiechenden Welpen schon nach Lüneburg in die Klinik gebracht. "Es macht uns unendlich traurig, die jungen Hunde so elendig sterben zu sehen", sagt Tierheimleiterin Vogel.

