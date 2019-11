Tierisch viel Spaß

Kaltenkirchen

„Zeig ihm mit der Hand, wo er lang muss! Lass ihn erst noch vor dem Reifen Sitz machen!“ Immer wieder ruft Hundetrainerin Laura Pape den Herrchen und Frauchen Tipps zu. Sieben Frauen, ein Mann und acht Hunde nahmen am Dienstagabend am Gehorsamstraining teil, die der vor einem Jahr gegründete Verein „Hundefreunde Kaltenkirchen“ anbietet. Hundetrainerin Pape ist gleichzeitig Vorsitzende des Vereins.

Konzentration und Körpergefühl

Zeitgleich mit der Gründung im November 2018 übergab die Stadt Kaltenkirchen dem Verein einen neuen Hundetrainingsplatz an der Schirnauallee. Dort finden jetzt mehrmals in der Woche unterschiedliche Hundetrainings statt: Dummytraining, Longieren, Rallye-Obedience, Trick Dog und natürlich das Gehorsamstraining jeden Dienstag und Sonnabend. „Diese Gruppen sind bunt zusammengewürfelt, Alter und Leistung der Hunde sind ganz verschieden“, erklärt Laura Pape. Trainiert wird unter anderem auf dem Parcours. „Dabei ist es wichtig, dass die Hunde ruhig agieren, sich konzentrieren können und ein gutes Körpergefühl bekommen“, so Pape.

Laufen ohne Leine

Natürlich werden auch die Grundlagen der Hundeerziehung gelernt. Befehle wie "Sitz", "Platz", "Bleib", auf Abruf kommen, vernünftig an der Leine gehen und das richtige Verhalten, wenn Hunde auf andere Hunde treffen, gehören dazu. „Wir trainieren zusätzlich das Laufen ohne Leine, dafür gehen wir auch auf Spaziergänge“, sagt die Hundetrainerin. In Kaltenkirchen ist angedacht, in einigen Gebieten Hunde auch ohne Leine laufen zu lassen. Doch das gilt dann nur für Halter mit einem Hunde-Führerschein. Die Prüfungen für diesen Schein können zwar nicht beim Verein in Kaltenkirchen abgelegt werden, allerdings werde daraufhin trainiert.

Enrtspannt unter Hunden

Mera ist erst acht Monate alt und noch ein richtiger Wildfang. Die Australian-Shepherd-Hündin und ihr Frauchen Maj Anna Kluth sind Mitglieder im Verein. „Es macht Spaß gemeinsam mit anderen zu arbeiten, wir lernen hier viel“, sagt die Hundehalterin. Anni Toll aus Alveslohe ist mit Hund Rocky (4) erst zum zweiten Mal dabei: „Ich möchte mehr mit meinem Hund zusammenwachsen, deshalb bin ich hier“, erzählt sie: „Am wichtigsten ist mir, dass Rocky lernt, entspannt zu bleiben, wenn andere Hunde dabei sind.“

Cornelia Meier hat den Verein mitgegründet. Die Stadtvertreterin (Pro-Kaki) befürwortet die Leinenbefreiung in gewissen Gebieten, „aber dafür muss man lernen“, sagt sie: „Hunde müssen sich frei bewegen können, ohne andere Menschen und Hunde zu stören.“ Die Gemeinschaft im Verein und die Aktivitäten machen ihr und ihrer Hündin Mila „tierisch Spaß“.

Die Hundeschule ist für alle Zwei- und Vierbeiner offen, nicht nur für Vereinsmitglieder. Im kommenden Jahr sollen auch die Kurse „Suchen und Apportieren“ sowie „Beschäftigung“ dazukommen. Informationen über Preise und Angebote gibt Laura Pape unter 0160/2418886 oder sind im Internet zu finden unter www.hundefreunde-kaltenkirchen.de.

