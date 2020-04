Die Bewohner der Schulstraße 3 in Henstedt-Ulzburg durften sich über eine Überraschung freuen: Am Ostersonnabend wurden sie mit einem Innenhof-Konzert unterhalten. Die Musiker Fabian Schmid und Tobias Dahm hatten zwischen beiden Gebäuden Keyboard und Musik-Anlage aufgebaut und spielten Schlager.

Von Nicole Scholmann