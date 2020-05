Es waren nur ein paar Klicks – und plötzlich fand sich Todesfelde wieder in einer Reihe mit Städten wie Flensburg oder Heidelberg. Als einziger Ort im Kreis schaffte das Dorf gleich in der ersten Runde den Sprung in ein Programm der EU, das öffentliches WLAN fördert. Inzwischen läuft es.