Wenn eine Zahl die Dimension des für viele – in dieser Deutlichkeit allemal – überraschenden Wahlausgangs abbildet, dann diese: Von den insgesamt 14 städtischen Wahlbezirken in Bad Segeberg hat Toni Köppen am Sonntag zwölf für sich entschieden, zwei davon sogar mit mehr als 60 Prozent der Stimmen.