Die Entscheidung ist gefallen: 3043 von rund 14.400 wahlberechtigten Bad Segebergern haben den Seiteneinsteiger Toni Köppen zum neuen Bürgermeister der Stadt gewählt. Köppen setzte sich in der Stichwahl gegen Amtsinhaber Dieter Schönfeld durch, der nur 2528 Stimmen verbuchen konnte.

Von Christian Detlof