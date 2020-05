Die Gäste melden sich in Segeberg zurück

Bad Segeberg

Schwere Wochen liegen hinter Brigitte Schmidt und Uwe Maletzki. Die beiden Bad Segeberger haben vor vier Jahren den Campingplatz am Großen Segeberger See übernommen, seither fast eine Viertelmillion Euro nebst unzähligen Arbeitsstunden in die Modernisierung der Gebäude und des Areals investiert. "Man kann es nicht anders bezeichnen: Vieles war verwahrlost und musste dringend erneuert werden", berichtet die 58-Jährige. Ob Sanitärhaus, Heiz-, Wasser- oder Elektroanlage – alles bedurfte einer Frischzellenkur. "Viele Dinge waren seit 25 Jahren nicht mehr angepackt worden", erläutert Schmidt.

Oster- und Festivalgeschäft fehlen

Umso wichtiger waren und sind die Einnahmen der Gäste. Das Coronavirus und die Schutzmaßnahmen des Landes machten dem Pächter-Paar allerdings einen dicken Strich durch die Kalkulation. "Das traditionelle Ancampen zu Ostern fiel flach, das Geschäft rund um den 1. Mai und die Konzerte am Kalkberg ebenfalls", fasst Maletzki zusammen.

Nachdem es über Wochen Stornierungen und Absagen hagelte, waren der 60-Jährige und seine Partnerin entsprechend skeptisch, was die Zeit nach der Zwangspause betreffen würde. "Wir wurden positiv überrascht", sagt Maletzki. 25 Camper, darunter viele Familien, hatten sich zum langen Himmelfahrts-Wochenende angesagt, darunter Gäste aus Berlin, Lüneburg oder Winsen. Eine Familie reiste sogar aus dem Sauerland an. "Natürlich ist das weit entfernt von der sonst zu dieser Zeit üblichen Auslastung – dann sind alle 120 Plätze belegt –, aber es ist ein wichtiger Impuls, dass es wieder aufwärts geht", sagt Brigitte Schmidt. Und angesichts der Nachfragen für die kommenden Wochen schöpft sie schon einmal Hoffnung, das Jahr mit einer schwarzen Null abschließen zu können.

Höhere Auslastung als erwartet

Positiv bewertet auch Dirk Gosch, Amtsleiter für Kultur und Tourismus im Bad Segeberger Rathaus, die Nachfrage nach Zimmern und Ferienwohnungen. "Über das Himmelfahrtswochenende waren die privaten Anbieter zu 75 Prozent ausgelastet", berichtet Gosch. Das seien zwar nicht die Vollauslastung, die üblicherweise zu den Festival-Wochenenden am Kalkberg erreicht werde, "aber angesichts der Gesamtsituation sind diese Zahlen erfreulich."

Urlauber wollen länger bleiben

Dass neben den Karl-May-Spielen auch sämtliche Konzerte im Freilichttheater, das Stadtfest oder das Vogelschießen abgesagt werden mussten, "das ist natürlich eine echte Katastrophe für die städtische Tourismus-Wirtschaft", erläutert Gosch, der zurzeit einen bemerkenswerten Trend ausmacht: "Wir bekommen verstärkt Nachfragen aus ganz Deutschland, die eine Unterkunft für sieben bis 14 Tage suchen." In der Vergangenheit hätten die meisten nur ein bis drei Tage bleiben wollen. Der Touristiker ist sicher, dass neben dem Angebot an Natur und Kultur auch die geografische Lage Bad Segebergs im Herzen Schleswig-Holsteins für Urlauber attraktiv ist.

Segeberger gehen wieder ins Restaurant

Eine vergleichbare Bilanz kann auch der Kreisvorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbandes ( Dehoga) nach der ersten Woche seit Wiedereröffnung ziehen. "Nach der Corona-Pause ist es wieder gut angelaufen, die Buchungs- und Reservierungslage nimmt deutlich zu", fasst Lutz Frank zusammen. Aus Gesprächen mit Gästen und Kollegen weiß er, dass viele Kunden bewusst ihre Lieblingslokale aufsuchen würden. "Nach neun Wochen Zwangspause wollen viele ihre Solidarität mit unserer Branche beweisen – und das rührt mich und viele meiner Kollegen sehr", sagt Frank. Viele Gäste in seinem Restaurant am Ihlsee hätten ihm auch gesagt, wie sehr sie sich freuen würden, ihn und seine Mitarbeiter wiederzusehen und endlich wieder ein Stück Normalität erleben zu dürfen.

So ergeht es auch Britta und Stephan Rengshausen auf dem Campingplatz am See. Mit ihren beiden Hunden hat das Eutiner Paar "sofort die Chance genutzt, wieder mit dem Wohnwagen loszufahren", berichtet die 58-Jährige. Beide sind Stammgäste auf dem Areal zwischen Kalkberg und See. Obwohl sie daheim Haus und Garten hätten, sei es eine Erleichterung, "hier endlich Freunde wiederzusehen – wenn auch auf Distanz."

