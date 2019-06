Trappenkamp/Bad Segeberg

Der Zuschauer in Saal zwei des Bad Segeberger Amtsgerichts fühlte sich zeitweise an eine Seifenoper aus dem Fernsehen erinnert. Doch was am Abend des 8. August 2015 in Trappenkamp passierte, war keine Drehbuch. Was sich genau zugetragen hat erzählen die beiden Männer unterschiedlich.

Unterschiedliche Schilderungen des Angriffs

„Wir saßen auf dem Kantstein und haben geredet“, schilderte der Geschädigte Richard A. (gekürzte Namen geändert) das Treffen mit Zeugin Anna L. Zum Abschied habe man sich umarmt, er wollte gerade nach Hause gehen als er „Gebrüll“ des Angeklagten gehört habe hinter sich: „Lass meine Frau in Ruhe.“ Außerdem habe er das Geräusch eines Butterfly-Messers erkannt, das geöffnet wird, so der 42-Jährige.

Als er sich umdrehte, habe der Angeklagte Mark L. mit dem Messer direkt vor ihm gestanden. Bei einer Abwehrbewegung habe er sich eine Schnittwunde am Unterarm zugezogen. Danach habe L. mehrfach zustechen wollen. Beim Zurückweichen sei er gestolpert, stürzte zu Boden. Dann habe er einen Tritt im Gesicht gespürt.

Mit leiser Stimme schilderte der Angeklagte L., heute 36 Jahre alt, seine Erinnerungen der Auseinandersetzung. Auf dem Parkplatz vor dem Haus habe er den Geschädigten und seine Frau Anna in einer Umarmung gesehen. „Für mich sah es so aus als hätten sie sich geküsst.“ Außerdem habe es im Vorfeld Stress mit A. gegeben. L. hatte eine Affäre mit dessen Ex-Frau gehabt. Darauf habe A. ihm aufgelauert. Der Angeklagte hat A. im Verdacht unter anderem die Reifen seines Autos zerstochen zu haben.

Am Tatabend will L. seinen Kontrahenten A. zunächst geschubst haben. Der habe sich gewehrt und versucht einen Faustschlag zu landen. L. schlug zurück, traf A. im Gesicht. Im Gerangel habe er auch versucht das Messer auszuklappen. „Ich wollte ihm Angst machen, dass er wegläuft“, schilderte der Angeklagte. „Doch ich hab das Messer nicht aufgekriegt.“

Es folgten weitere Faustschläge, zwei, womöglich drei. Als A. schließlich stolperte und blutend am Boden lag, sei er selbst geschockt gewesen. „Ich dachte, oh, jetzt ist Schluss.“ Er habe A. dann beim Aufstehen geholfen. „Wir haben danach noch normal geredet und uns verabschiedet.“ Zugetreten habe er nicht, betont L.

Erhebliche Verletzungen und Angststörungen

„Wir haben nicht geredet“, widerspricht der Geschädigte, der als Nebenkläger auftrat. Wegen der Verletzungen – Frakturen im Gesicht, das Schädelhirntrauma und die Schnittwunde – war A. drei Tage im Krankenhaus, 20 Tage arbeitsunfähig. Bis heute belaste ihn der Angriff psychisch: „Ich habe Angststörungen.“

Auch die Ehefrau des Angeklagten, Anna L., sagte als Zeugin aus. Nachdem ihr Mann damals auf sie zugestürmt sei, sei sie in die Wohnung geflüchtet. „So kannte ich meinen Mann nicht.“ Sie habe noch gesehen, dass er A. geschubst habe, auch den ersten Faustschlag von L. „Ein Messer habe ich aber nicht gesehen.“

Vom Balkon aus habe sie dann beobachtet, wie die beiden auf dem Kantstein saßen und redeten. Als ihr Mann schließlich zurück in der Wohnung war, sei er gleich ins Bad verschwunden. Er soll mehrfach gesagt haben: „Was habe ich nur getan?“

„Ich war selbst von mir erschreckt“, erklärte L. vor Gericht. Er habe sich daraufhin selbst in ein psychiatrisches Krankenhaus einweisen lassen.

DNA-Spuren auf dem Messer

In den Aussagen beider Männer wies Richter Alexander Schmücker auf Widersprüche zu früheren Aussagen hin. Der Angeklagte hatte bei der Polizei kurz nach der Tat angegeben, nicht zu wissen, was er mit dem Messer getan hatte. Jetzt sei er sich sicher, dass es ungeöffnet war. „Das ist schon komisch“, so Schmücker.

Außerdem wurde die DNA des Opfers an der Klinge nachgewiesen. Der Geschädigte wiederum soll in seiner ersten Aussage bei der Polizei gesagt haben, dass es nach der Schlägerei doch zu einem Gespräch mit L. gekommen war. Die Verteidigung äußerte den Verdacht, A. würde aus Rachsucht die Geschehnisse dramatisieren. Wegen der Affäre mit seiner Ex-Frau.

Trotz der Widersprüche sah das Gericht den Tatvorwurf bestätigt. Es sei nicht entscheidend, ob die Verletzungen durch einen Tritt oder Faustschläge verursacht wurden. Die Verletzungen seien erheblich gewesen, besonders das Schädelhirntrauma, betonte Schmücker. Der Richter war auch überzeugt, dass das Messer ausgeklappt war. „Ich glaube nicht, dass Sie ihn verletzten wollten.“ Aber wer mit einem Messer auf einen anderen losgehe, nehme eine mögliche Verletzung in Kauf.

Urteil wegen gefährlicher Körperverletzung

Strafmindernd wurde gewertet, dass die Tat vier Jahre zurückliegt. Ein erster Prozess 2017 wurde ausgesetzt, weil die DNA-Spuren am Messer nicht vorlagen. Außerdem war L. bisher nicht strafrechtlich aufgefallen. Wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde er zu zwölf Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Die Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt – wie von der Staatsanwaltschaft beantragt. Außerdem soll L. dem Geschädigten 2400 Euro als Wiedergutmachung zahlen.

Von Nadine Materne