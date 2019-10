Trappenkamp - Wohngebiete statt Industriebrache Zur Gründung Trappenkamps nach dem Krieg waren Industriebetriebe mitten in der jungen Gemeinde willkommen. Das hat sich längst geändert. Lkw-Verkehr und Leerstand stören. Mit Hilfe der Städtebauförderung sollen Gewerbeflächen im Zentrum Platz machen für Wohnungsbau.

Von Detlef Dreessen

Das ehemalige Ducke-Gelände in Trappenkamp soll in ein Wohngebiet verwandelt werden. Die Gemeinde hat dies als ein zentrales Vorhaben in die Planung für die Städtebauförderung aufgenommen. Quelle: Detlef Dreessen