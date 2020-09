Trappenkamp

Das sieht ein gut 100 Seiten starkes Konzept vor, das die Gemeindevertretung beschlossen hat.

"Vorbereitende Untersuchungen mit integriertem städtebaulichem Entwicklungskonzept (IEK)" heißt der fachlich korrekte Titel des Papiers, das nun dem Innenministerium zur Begutachtung und Zustimmung vorgelegt wurde. Darin sind viele schon lange gehegte Wünsche der Trappenkamper vereinigt.

Schicke Ladenzeile geplant

Eine schicke neue Ladenzeile am Markt soll an die Stelle der heruntergekommenen Gebäude treten. Die zentrale Bushaltestelle soll von der Isar-Straße an den Markt verlegt werden. Eine Sanierung des Kommandantur-Gebäudes am Ostlandplatz, in dem sich bisher das Jugendzentrum befand, soll ebenfalls in Angriff genommen werden. Hier soll ein Kunst- und Kulturzentrum einziehen.

Das Jugendzentrum (Juz) soll in das bisherige Feuerwehrhaus umzuziehen, das dafür umgebaut werden muss. Die Nähe zwischen Juz und Kulturzentrum wird Jugendlichen den Einstieg in die Kultur erleichtern, hofft Bürgermeister Harald Krille.

Wohnbau ermöglichen

Eine Umwandlung des seit Schließung der Firma Ducke darniederliegenden Gewerbegebietes in der Rudolf-Ducke-Straße in ein Neubaugebiet soll dem Wunsch vieler Menschen entgegenkommen, sich in Trappenkamp anzusiedeln, meinte Krille. "Das wird ein nettes Wohnquartier."

Auch alte Fabrikgebäude neben dem Ducke-Gelände sollen für diesen Zweck abgerissen werden. Sobald das Innenministerium den Plan genehmigt hat, soll mit Planern und Architekten gesprochen und mit dem Abriss der alten Fabrikhallen begonnen werden.

Auch Geschosswohnungsbau

Außerdem plant die Gemeinde den Erwerb des brach liegenden Geländes in der Danziger Straße, auf dem einst Blocks der Wankendorfer Baugenossenschaft standen. Dort soll nach Vorstellung Krilles wieder Geschosswohnungsbau errichtet werden.

Der TV Trappenkamp hat seinen Wunsch nach einer weiteren Sporthalle und der Modernisierung des Sportlerheims einbringen können. Auch die seit Jahrzehnten immer wieder diskutierte Verbesserung der Verhältnisse in der Waldbühne wurde in den Plan aufgenommen.

Ärztezentrum geplant

Gebäude des Waldschwimmbades sollen ebenso modernisiert werden wie die Schulen und die Schulhöfe. Außerdem schwebt der Gemeinde ein Medizinisches Versorgungszentrum vor. Kinder und Jugendliche können sich auf einen Spiel- und Bolzplatz in der Kurlandstraße freuen.

Auf die Frage, wer sich das alles vor 20 Jahren hätte vorstellen können, antwortete Krille selbstbewusst mit der Antwort: "Ich! Man muss selber daran glauben."

Land muss zustimmen

Nach der Zustimmung der Gemeindevertretung zum Konzept hoffen nun alle, dass das Innenministerium dem Plan zustimmt, so dass die Fördermittel freigesetzt werden.

Unterdessen setzt Aldi verstärkt auf Trappenkamp. Der Aldi-Markt auf dem Famila-Gelände zwischen Ricklinger Straße, Gablonzer Straße, Celsiusstraße und Hermannstädter Straße soll erweitert werden. Die Verkaufsfläche des Vollsortimenters soll um 480 Quadratmeter erweitert werden.

Aldi-Ausbau nicht schädlich für andere

Ein Gutachten der CIMA Beratung + Management GmbH hatte Sorgen vor negativen Auswirkungen auf den anderen Einzelhändler in der Region zerstreut. Der Aldi-Markt entspreche nicht mehr dem aktuellen Betriebskonzept des Unternehmens, heißt es im Gutachten.

Zudem habe eine ökonomische Wirkungsanalyse deutlich gemacht, dass in Folge der geplanten Erweiterung und Modernisierung in der Gemeinde Trappenkamp nicht so große Umsatzverluste bei anderen zu erwarten seien, dass diese negative Auswirkungen auf die Nahversorgungsstrukturen in Trappenkamp oder Bornhöved haben dürften.

