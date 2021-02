Kaum ein gutes Haar ließen Segeberger Kreispolitiker im Wirtschaftsausschuss an den Beschränkungen an der alten Travebrücke in Herrenmühle. Abgelehnt wurden Vorstöße zur Förderung des Fahrradverkehrs auf dem geplanten Neubau, der allerdings noch einige Jahre auf sich warten lässt.