Segeberg Treffen in Klein Rönnau - Wandergesellen unterliegen harten Regeln 100 ehemalige und aktuelle Wandergesellen gaben sich auf dem Klüthseehof in Klein Rönnau bei Bad Segeberg ein Stelldichein. Sie waren aus dem deutschsprachigen Raum angereist. Das Regelwerk ist streng.

Von Klaus J. Harm

Auf dem Klüthseehof in Klein Rönnau trafen sich die Mitglieder der "Rolandschaft" zu ihrem Kongress. "Fremde", also Gesellen auf der Walz, und "Einheimische", die die Wanderschaft schon hinter sich haben, unterhielten sich über die Neuigkeiten in der Zunft. Quelle: Klaus J. Harm