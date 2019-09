Täter kannten sich offenbar gut aus

Bad Segeberg

Inzwischen verdichten sich allerdings die Hinweise darauf, dass die unbekannten Täter nicht nur Profis waren, sondern sich vor Ort zudem auch noch sehr gut ausgekannt haben müssen – sowohl im Gebäude von Möbel Kraft in Bad Segeberg als auch an dessen Außenseite. So stiegen sie wohl durch ein Fenster ein, das aus größerer Entfernung auch vom Wachschutz nicht ohne Weiteres einzusehen ist.

Panzerknacker bei Möbel Kraft: Gezielt Tresor aufgesucht

Und im Inneren suchten die Einbrecher dann sehr gezielt einen Bereich auf, in dem sich der später mit erheblichem Aufwand aufgeflexte Geldschrank befand. Die illegale Arbeit im Stammhaus des Unternehmens an der Ziegelstraße muss sehr viel Zeit in Anspruch genommen haben.

"Große Summe" gestohlen

Nach Angaben der Polizeidirektion Bad Segeberg hatte sich die Tat irgendwann in der Zeit zwischen Sonntag – kurz nach Mitternacht – und Montag, 7.30 Uhr, ereignet. Zur Höhe des gestohlenen Bargeldbetrages wollten die Ermittler keine näheren Angaben machen. Es solle sich jedoch um eine „sehr große“ Summe handeln.

Inwieweit die Tat im Zusammenhang mit dem aktuell stattfindenden Oktoberfest in Verbindung steht, ist ebenfalls Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Weitere Nachrichten aus dem Raum Segeberg finden Sie hier.