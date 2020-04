Mal so richtig auf Einkaufsbummel gehen – das ist in Zeiten der Corona-Beschränkungen heikel. An den Sonntagen 26. April und 3. Mai dürfen Läden ausnahmsweise von 11 bis 17 Uhr öffnen. Doch die Resonanz in Bad Segeberg und Wahlstedt ist schwach - auch aus Angst vor einem Ansturm.