Bad Bramstedt

Den räumt auch Bauausschussvorsitzender Volker Wrage (CDU) ein: „Wir wollen ja eigentlich wegkommen von Öl und Gas, wie es das Klimaschutzkonzept vorsieht. Aber hier handelt es sich um ein altes Gebäude, deshalb ist das eben nicht so einfach.“ Er hatte zu der Ausschusssitzung den Energieberater Ralph Petereit eingeladen. Der erklärte, dass CO2-neutrale Techniken, wie Luftwärmepumpen oder Erdwärme, nicht den Heizbedarf des Gymnasiums decken können. Auch die Heizkörper seien dafür nicht ausgelegt. Sie müssten ausgewechselt werden, was unwirtschaftlich sei.

Die Stadtwerke Bad Bramstedt, die mit ihrem Geschäftsführer Marc Fischer in der Sitzung vertreten waren, hatten zuvor Berechnungen angestellt. Danach wäre die wirtschaftlichste Lösung, eine Gasbrennwertheizung einzubauen, die dann mit Ökogas oder Biogas betrieben werden könnte. Die Stadtwerke würden der Stadt die Heizenergie mit einem Contracting liefern, das heißt, sie würden die Heizung selbst bauen und betreiben. Die Stadt müsste dann für die gelieferte Energie einen Grund- und einen Verbrauchspreis bezahlen. Bei einem angenommenen Energieverbrauch von 1600 Megawattstunden im Jahr wären 161.000 Euro im Jahr fällig. Zurzeit bezahlt die Stadt rund 180.000 Euro für das Gas, muss die Heizung aber selbst unterhalten.

Alternativ dazu boten die Stadtwerke eine Pelletheizung per Contracting an. Die jährlichen Kosten: 215.000 Euro. Die Grünen waren die einzige Partei, die sich für diese Holzbefeuerung erwärmen konnte. Fraktionssprecher Sieckmann-Joucken sagte: „Pellets sind klimaneutral, fossile Brennstoffe kommen für uns nicht infrage.“

Doch der freiberufliche Energieberater Petereit riet von beiden Varianten ab. Er schlug stattdessen ein Blockheizkraftwerk und Photovoltaikanlagen auf den Dächern vor. Der Vorteil sei, dass damit sowohl Strom als auch Wärme erzeugt werde. Er räumte aber ein: „Ein Blockheizkraftwerk wird üblicherweise mit Erdgas betrieben.“ Die Stadt würde damit gegen ihr erst im letzten Jahr beschlossenes Klimaschutzkonzept verstoßen. Darin heißt es, die Stadt strebe die Klimaneutralität ihrer Gebäude an. Von einer Pelletheizung riet der Experte ab. Dafür müsse ein großes Pelletlager geschaffen, der Brennstoff mit Lastwagen angeliefert werden, die quer über den Schulhof fahren. Außerdem sei die Anlage sehr wartungsintensiv.

Lesen Sie auch: Für wen sich das Heizen mit Pellets rentiert

Betrieben werden könnte das BHKW auch mit Ökogas, das die Stadtwerke liefern. Für Sieckmann-Joucken ist das jedoch „Green Washing.“ Der Segeberger Zeitung erklärte der Grünen-Politiker warum: „Wenn wir fossiles Gas verbrennen, werden als Ausgleich dafür irgendwo auf der Welt Bäume gepflanzt. So wird das Erdgas zum Ökogas.“ Die CO2-Bilanz sei aber kaum überprüfbar. Jan-Uwe Schadendorf (SPD) brachte die Nutzung von Biogas ins Spiel, dass beispielsweise in Klärwerken anfällt. Der Haken daran ist, dass auch Biogas einfach ins Netz eingespeist wird und sich mit dem Erdgas vermischt. Sonst müsste eine separate Leitung von einer Biogasquelle zur Schule verlegt werden, was aber nicht möglich ist.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Ausschuss folgte am Ende bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung der Empfehlung des Experten und will nun das BHKW und die Photovoltaikanlage bauen. Karin Steffen (SPD) fasste die Stimmung im Ausschuss zusammen: „Wir setzen damit kein politisches Zeichen, aber wirtschaftlich ist es wohl das Vernünftigste.“