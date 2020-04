Viele Eltern organisieren sich selbst

Kreis Segeberg

Auch Christian Böhmfeldt und seine Frau Sabrina aus Rickling verzichten auf eine Notbetreuung ihrer Kinder. Sie hätten von Beginn der Corona-Krise an Anspruch auf eine Notbetreuung gehabt. Sabrina Böhmfeldt arbeitet in der Pflege, er als Landwirt im Nebenerwerb in der Lebensmittelherstellung. Beides sogenannte systemrelevante Berufe.

Trotzdem werden Ole (5) und Fin (3) zu Hause betreut. Auch jetzt noch. Christian Böhmfeldt ist das Ansteckungsrisiko über die Kinder aus der Kita zu groß. "Wenn wir den Hofladen schließen müssten, wäre das für uns existenzieller", sagt er. Wenn seine Frau arbeitet, betreut er die Kinder, die dann auch mal auf dem Trecker mitfahren.

Anzeige

Mehr Kinder in der Notbetreuung

Weitere KN+ Artikel

Notbetreuung in der Waldkita Rickling: Erzieher Rita Siefke-Fröhlich und Scotty Andresen mit Sölve (6) beim Vorlesen. Drei Kinder besuchen die Notbetreuung der Waldkita seit dieser Woche.

Rickling

Susanne Franzen

Rickling

Lediglich ein Kind musste zu Beginn der Kitaschließung innotbetreut werden. "Dann hatten wir lange gar keine Kinder", berichtet, Leiterin des Kindergartens inunter Trägerschaft der Kirche. "Diese Woche sind es elf Kinder." Es dürften aber deutlich mehr sein.

"Viele unserer Eltern arbeiten beim Landesverein." Im Pflegebereich, der kritischen Infrastruktur. Sobald ein Elternteil im systemrelevanten Sektor arbeitet, besteht ein Anspruch auf Notbetreuung für Kitakinder.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Bis vergangene Woche mussten noch beide Elternteile in systemrelevanten Berufen tätig sein, um eine Betreuung im eigentlich geschlossenen Kindergarten zu erhalten. Auch Alleinerziehende haben nun einen Betreuungsanspruch.

"Würden das alle unsere Eltern nutzen, hätten wir nicht genug Plätze", sagt Susanne Franzen. In neun Gruppen dürfen jeweils maximal fünf Kinder betreut werden in einer Notgruppe.

Sorge um Ansteckung: Viele Eltern lassen ihre Kinder zu Hause

"Unsere Eltern organisieren wirklich viel", ist Franzen auch dankbar dafür. Sie passten auf die Kinder bei der Arbeit zu Hause auf, organisieren ihre Schichten im Wechsel. "Das ist sicher auch anstrengend." Einige Eltern machen das wahrscheinlich auch, um den Kontaktkreis ihrer Kinder zu begrenzen, vermutet Franzen. "Auch ich habe Sorge, dass das Virus sich wieder mehr ausbreitet, wenn die Kontakte zunehmen, dass es wie ein Bumerang zurückkommt."

Lesen Sie auch: Kita-Schließung wegen Corona - Eltern erhalten Beiträge zurück

Über die Ursachen könnte Cordula Schultz, Leiterin der Awo-Kita "Pusteblume" in Trappenkamp nur spekulieren. Aber auch hier organisieren sich die meisten Eltern weiterhin selbst. 125 Kinder werden normalerweise in der Pusteblume betreut. Derzeit seien es zwischen sieben und neun – die Zahl schwankt täglich. Vor der Ausweitung der Notbetreuung waren es ein bis drei Kinder.

Vor allem Alleinerziehende nutzen die Notbetreuung

"Bisher haben unsere Eltern eine andere Lösung gefunden. Diejenigen, die das Angebot nutzen, sind Alleinerziehende", berichtet Schultz. "Es dürften aber viel mehr ihr Kind bringen." Stattdessen kennt auch sie Eltern, die ihre Arbeitsschichten im Wechsel legen, um die Kinder zu Hause zu behalten. Manche würden auch ältere Schüler für eine Betreuung nutzen.

Die Kinder vermissen die Kita und ihre Spielfreunde, weiß Schultz. Mit einem wöchentlichen Newsletter wird Kontakt gehalten zu den Familien. Derzeit sind die Kinder aufgerufen, Bilder zu malen. "Die laminieren wir und hängen sie draußen an den Zaun", sagt Schultz. Beim Familienspaziergang können die Kinder dann dort vorbeilaufen und an ihre Spielfreunde denken.

Lesen Sie auch: Erzieher drehen Videos für die Kinder

Einen stärken Bedarf nach einer Betreuung stellt Erika Kapeller in Bornhöved fest. "17 Kinder werden derzeit betreut", sagt die Leiterin von Eris Arche. 133 Kinder besuchen die Einrichtung normalerweise. Zu Beginn der Kitaschließung hätten im Schnitt die Eltern von fünf Kindern das Angebot wahrgenommen. "Aktuell versuchen noch viele Eltern, das selbst hinzukriegen", sagt Erika Kapeller.

Plätze in der Notbetreuung können schnell knapp werden

Auch sie vermutet, dass die Motive dahinter auch zusammenhängen mit dem Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus. Kapeller erwartet jedoch eine steigende Nachfrage der Notbetreuung. "Spätestens dann, wenn die Schulen wieder öffnen." Dann würden auch ältere Geschwister ausfallen, die bei der Betreuung der Kleineren mithelfen. Dann könnten jedoch auch die Plätze irgendwann nicht mehr reichen in der Notbetreuung.

"Wir müssen uns dann die Frage stellen, welche Regel wir noch einhalten", sagt Vanessa Lenz, Leiterin der Kita der Lebenshilfe in Wahlstedt mit 145 Plätzen. So sollen die Kinder der Stammgruppen nicht gemischt werden, andererseits soll eine Notgruppe auch nicht mehr als fünf Kinder aufnehmen – das seien die derzeitigen Vorgaben.

Lesen Sie auch: Mehr Kinder in Henstedt-Ulzburger Kitas

Bis vergangene Woche seien Kinder in drei Gruppen betreut worden, inzwischen seien alle neun Gruppen der Kita wieder aktiv. Noch habe keine der Gruppen die Maximalgröße von fünf erreicht. Lenz aber rechnet bald damit, dass dieser Fall eintreten wird. Denn würden alle Eltern ihren Anspruch für eine Notbetreuung wahrnehmen, müssten in Wahlstedt sicherlich mehr als 40 Kinder notbetreut werden.

Dann müsste überlegt werden, ob die Stammgruppen doch gemischt werden oder beim Kreis beantragt wird, die Gruppen zu vergrößern und doch mehr als fünf Kinder aufgenommen werden, schildert Lenz. Denkbar wäre auch, weitere Gruppen aufzumachen, die es eigentlich nicht gibt. Aber auch dann würden die Kinder wieder gemischt, gibt Lenz zu bedenken.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.