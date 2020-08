Kreis Segeberg

Von Juni bis Oktober 2021 soll die Kfz-Zulassungsstelle in Norderstedt renoviert werden. Sie liegt an der Oststraße 20 und war in den Jahren 1980/1981 in eingeschossiger Bauweise ohne Keller errichtet worden. Sie ist seit vielen Jahren stark renovierungsbedürftig.

Der Betrieb soll während der Sanierungsphase "in einem Notbetrieb in Containern" weiterlaufen, hat die Kreisverwaltung der Kreispolitik vorgeschlagen. 750.000 Euro müssten in Bauarbeiten und Container investiert werden. Entscheiden muss der Kreistag.

Anzeige

Schon jetzt Terminvorlauf von mehreren Wochen

Der Umbau dürfte den ohnehin schwierigen Betrieb in den beiden Zulassungsstellen wegen der Abstandsregeln in der Coronakrise weiter einschränken. Schon jetzt benötigen die Privatkunden für einen Besuch in den Kfz-Zulassungsstellen einen vorher online vereinbarten Termin. Der Vorlauf beträgt derzeit mehrere Wochen.

Weitere KN+ Artikel

Bei den Händlern geht es deutlich schneller, weiß Thomas Thies, Autohändler aus Stuvenborn und stellvertretender Obermeister der Kfz-Innung. "In der Regel sind es drei bis sieben Tage Vorlauf für uns." Auf anderem Wege gehe es sogar noch schneller. "Wir werfen alle notwendigen Papiere in den Postkasten, ohne Anmeldetermin." Drei Tage später seien die Sachen erledigt.

Bei Gewerbetreibenden geht es schneller

Thies erklärt dies mit zwei Gründen. Die Gewerbetreibenden seien geschäftlich dringend auf schnelle Abwicklung angewiesen. Außerdem kann die Behörde dann auf einen Schwung viele Fälle bearbeiten, ohne Kontakt zu sehr vielen Kunden haben zu müssen. Denn das würde die Gefahr erhöhen, dass sich das Coronavirus ausbreitet. Und anders bekämen die Zulassungsstellen die ganze Arbeit wohl auch gar nicht hin, vermutet Thies.

Thies stellt der Kfz-Zulassung des Kreises Segeberg trotz aller Probleme ein gutes Zeugnis aus. Vor kurzem habe das Kfz-Handwerk in Deutschland eine Studie zu diesem Thema erstellt. "Segeberg hat in Schleswig-Holstein mit am besten abgeschnitten. Die machen dort möglich, was möglich zu machen ist." Das sei etwa in Neumünster ganz anders. "Da ist es äußerst schwierig."

Trick: Zulassungsdienste nutzen

Thies zeigt Verständnis für den Ärger vieler Privatkunden, die wochenlang auf einen Anmeldetermin warten müssten. Wenn deren Auto kaputtgehe, seien sie dringend auf schnellen Ersatz angewiesen.

Der Kreis selbst weist auf die Möglichkeit für Privatkunden hin, private Kfz-Zulassungsdienste zu nutzen. Sie seien allerdings kostenpflichtig. Die Dienstleister übernehmen die Abwicklung des Antrages. "Die Dienstleister geben mehrere Vorgänge gesammelt ab, und erhalten die Anträge in der Regel innerhalb von zwei bis drei Tagen bearbeitet zurück. Das ermöglicht es den Zulassungsstellen, mehr Vorgänge in kurzer Zeit zu bearbeiten", heißt es vom Kreis. Aktuell würde mehr als die Hälfte aller Anträge über Zulassungsdienste abgewickelt.

Sanierung in Norderstedt schwierig

Die Sanierung in Norderstedt ist seit vielen Jahren geplant. Nach ursprünglichen Plänen der Kreisverwaltung von 2018 sollte die Zulassungsstelle dort wegen der Grundsanierung sogar für fünf Monate von Juni bis Oktober 2019 ganz schließen. Das hatte die Kreispolitik seinerzeit abgelehnt, noch vor der Coronazeit.

Lesen Sie auch: Bürger sauer über Mangel an Terminen

Die Kreisverwaltung suchte daraufhin geeignete Ersatzmietflächen, um vorübergehend dort den Betrieb der Zulassungsstelle zu ermöglichen. Trotz Anfragen bei Immobilienentwicklern, Eigentümern, Maklern und städtischer Entwicklungsgesellschaft (EGNO) und Suche im Internet wurde keine Immobilie gefunden.

Container als Hilfslösung

Deshalb werden nun zwei Bürocontainer und zwei WC-Container (Kosten: 40.000 Euro) jeweils für Besucher und Mitarbeitende während der Bauzeit aufgestellt. Außerdem seien "im Gebäude noch in Funktion zu haltende Bereiche festgelegt".

Lesen Sie auch: Von Drohungen und "SE-XY"-Kennzeichen

Auch an der Zulassungsstelle neben dem Kreishaus in Bad Segeberg wird seit kurzem gebaut. Für rund acht Monate kann der Parkplatz an der Waldemar-von-Mohl-Straße nicht genutzt werden. Eine Ersatzfläche hundert Meter weiter steht zur Verfügung. Der Kreis ist im Haus mit der Kfz-Zulassungsstelle nur Mieter.

In Bad Segeberg wird aufgestockt

Das Gebäude lässt der Besitzer um eine Etage für zusätzliche Büroräume aufstocken und das Haus barrierefrei herstellen. Dazu werden ein Aufzug eingebaut sowie ein Behinderten-WC.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.