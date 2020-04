In diesem Jahr besteht der Förderkreis "Wandumbi – Kinder helfen Kindern" 25 Jahre. Das Jubiläum solle im Oktober gefeiert, kündigte Vorsitzender Hans-Ulrich Vorlauf an. Seit einem Vierteljahrhundert setzt sich die ehrenamtlich geführte Organisation für ihre Patenschulen in Kenia ein.