Sülfeld: 52,4 Millionen Euro für die Forschung

Der Bereich Infektionen am Forschungszentrum Borstel beschäftigt sich mit den infektiös-entzündlichen Erkrankungen der Lunge. Dabei liegt der Fokus auf die Tuberkulose. Vor allem die Zunahme von mehrfach gegen Antibiotika resistenten Infektionserreger hat laut der Weltgesundheitsorganisation ( WHO) die Situation verschärft. Die deutsche Politik warne nach Auskunft des Forschungszentrums vor einem Rückfall ins Vor-Penicillin-Zeitalter. Durch eine Antibiotika-Therapie ist Tuberkulose laut des Bundesgesundheitsministeriums behandelbar und in der Regel heilbar. Damit die Behandlung den vollen Erfolg zeigt, muss die Krankheit frühzeitig erkannt und konsequent behandelt werden. Tuberkulose ist die weltweit führende Todesursache durch einen einzelnen Infektionserreger. Allein im Jahr 2016 erkrankten nach Schätzungen der WHO 10,4 Millionen Menschen an Tuberkulose, etwa 1,7 Millionen Menschen starben daran.