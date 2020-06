Der erste Tag der neuen Rathauschefin

Henstedt-Ulzburg

Nein, Familienfotos habe sie noch nie an ihrem Arbeitsplatz aufgestellt, und anderen persönlichen Krimskrams habe sie auch noch nicht dabei. Ulrike Schmidt sieht ihren ersten Arbeitstag als neue Bürgermeisterin in dem größten Dorf des Landes, Henstedt-Ulzburg, ganz pragmatisch. Als Erstes habe sie mit Büroleiter Jens Richter eine große Runde durch das Rathaus gedreht. Allen Mitarbeitern der Verwaltung, die am Dienstag im Haus waren, stattete die "Neue" einen Besuch ab. "Nach und nach will ich alle Mitarbeiter kennenlernen, auch die, die gerade im Homeoffice sind", erklärt Ulrike Schmidt. Diese Gespräche seien ihr zurzeit das Wichtigste.

Viele Gratulationen per E-Mail, Brief, Facebook und Whatsapp

Der Empfang sei sehr warmherzig gewesen, freut die Nachfolgerin von Stefan Bauer sich. Von Jens Richter und Malte Pohlmann, Sprecher der Gemeinde und enger Mitarbeiter von Ulrike Schmidt, gab es einen bunten Frühlingsblumenstrauß. Es warteten bereits einige Papiere, die unterschrieben werden mussten. In ihrem digitalen Postfach seien Glückwunschschreiben eingegangen, Bad Bramstedts Bürgermeisterin Verena Jeske habe ihr sogar eine richtige Karte zur Begrüßung geschrieben. Hanno Krause aus Kaltenkirchen schickte per E-Mail beste Grüße.

Per Facebook, Whatsapp und E-Mail gratulierten Bürger, Vertreter der Politik und Freunde der 47-Jährigen zum Amtsantritt. "Das ging eigentlich schon nach meiner Vereidigung los", schildert Schmidt. Auf der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung im Bürgerhaus wurde die Wahlsiegerin von Bürgervorsteher Henry Danielski vereidigt. Die Formel sprach sie mit dem Zusatz "so wahr mir Gott helfe". Erst nach diesem offiziellen Akt habe sie nach eigenen Angabe so richtig realisiert, dass sich ihr berufliches Leben komplett verändern wird. Sie freue sich riesig auf die neue Aufgabe.

Sehr guter Stab an Mitarbeitern

Das erste Mal wird Ulrike Schmidt, die vorher bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa ( OSZE) tätig war, in einem Rathaus an der Spitze stehen. "Ich habe bisher mit Rathäusern zusammengearbeitet, aber noch nie im Rathaus", gibt sie offen zu. Kritiker hatten während des Wahlkampfes im Winter genau diesen Punkt stets betont. Zumal ihr Hauptkonkurrent Holger Diehr ( CDU) bereits Bürgermeister war. "Mir ist das klar", sagt Ulrike Schmidt. "Ich habe hier einen sehr guten Stab an Mitarbeitern", erklärt Schmidt, die auf ein gutes Miteinander setzt.

Organisations-Untersuchung abwarten

Sie wolle zunächst nichts an der bisherigen Struktur im Rathaus ändern und zunächst die Organisation-Untersuchung, die demnächst fertiggestellt sei, abwarten. Ein externes Büro hatte die Verwaltung und deren Abläufe in den vergangenen Monaten durchleuchtet und analysiert. Das Ergebnis wird von Politik und Verwaltung mit Spannung erwartet. Aber selbstverständlich, so Ulrike Schmidt, sei sie angetreten, um etwas zu ändern. Das hatte sie auch in ihrer Antrittsrede zur Vereidigung geäußert.

Auf die Zusammenarbeit mit der Politik freue sie sich. Dass durch die Corona-Pandemie die normalen Abläufe etwas durcheinander geraten seien, und demnächst die politische Sommerpause anstehe, findet die neue Bürgermeisterin auf der einen Seite schade, auf der anderen sei so aber auch Zeit dafür, dass sie richtig in die Verwaltung reinschnuppern könne. "Ich hätte gerne am Pfingstmontag die Reihe Kukuhu mit eröffnet und das Mühlenfest in Götzberg gefeiert", gibt Schmidt zu. Beides fällt aus. "Wir müssen uns eben noch einschränken."

Freund sitzt in Nordmazedonien fest

Ganz persönliche Auswirkungen der Corona-Pandemie erlebt Ulrike Schmidt in ihrer Partnerschaft. Ihr Freund lebt in Nordmazedonien und sitzt dort fest. So konnte er auch nicht das neue gemeinsame Zuhause an der Straße Hasselbusch in Augenschein nehmen. Anfang März war ihr Freund zurückgeflogen und wollte eigentlich kurz darauf wieder nach Deutschland reisen. Daraus wurde bislang nichts. In ihrem Haus, das Ulrike Schmidt zum 1. Mai gekauft hat, fühlt sie sich schon fast Zuhause. Die Nachbarn seien sehr freundlich. Dreimal in der Woche schnürt sie die Laufschuhe und joggt gut acht Kilometer durch Henstedt-Ulzburg.

Bürgermeisterin sucht ein Fahrrad

Auf der Suche ist Bürgermeisterin Schmidt nach einem neuen Drahtesel. "Mein letztes Fahrrad ist mir in Wien gestohlen worden", verrät sie. In Österreich hatte sie vor Henstedt-Ulzburg gelebt. Ihr Ziel sei es, jeden Tag per Rad ins Rathaus zu fahren, "das ist auf jeden Fall der Plan".

Austausch mit ihrem Bruder

Dass ihre Familie zusammenhält und eine wichtige Komponente im Leben von Ulrike Schmidt ist, zeigte sich in den vergangenen Monate. Sowohl am Wahlabend als auch bei der Vereidigung waren sowohl ihr Bruder Oliver Schmidt-Gutzat, der Bürgermeister in Heide ist, als auch Mutter Gisela an der Seite. "Mit meinem Bruder habe ich natürlich viel über die Aufgaben eines Bürgermeisters geredet", sagt Ulrike Schmidt. Er konnte ihr Tipps geben, wie sie gut im Henstedt-Ulzburger Rathaus startet.

Der erste Arbeitstag begann um 8.28 Uhr und endet gegen 21 Uhr. "Es gibt am Abend das Arbeitskreis-Treffen zur Kita-Reform", sagt die Neu-Henstedt-Ulzburgerin. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit", fasst Rathaussprecher Malte Pohlmann zusammen. Alle Kollegen der Verwaltung hätten darauf gewartet, dass die neue Bürgermeisterin anfängt. Nun sei es so weit.

