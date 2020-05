Ulrike Schmidt, die SPD-Kandidatin bei der Bürgermeisterwahl in Henstedt-Ulzburg, wurde am Dienstagabend im Bürgerhaus vereidigt. "Ich hätte gerne mit Ihnen gefeiert", sagte Schmidt in ihrer Antrittsrede. Aber durch Corona seien es "schwierige Zeiten". Die Feier werde nachgeholt, versprach Schmidt.