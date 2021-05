Bad Segeberg

Es waren nicht selten beklemmende, für manche sogar höchst bedrohliche Momente. Aber es war auch die Zeit der Zivilgesellschaft, die Ablehnung und Widerstand so eindrucksvoll wie lange nicht zeigte und artikulierte. In der zweiten Jahreshälfte 2019 und zum Teil noch in 2020 präsentierte sich die rechte Szene immer ungenierter in Bad Segeberg, aber auch in Dörfern wie Sülfeld. Zuletzt ist es um sie spürbar ruhiger geworden. Doch trügt dieses Bild womöglich?

"Aryan Circle" war vielen neu

Antwort darauf gibt der Verfassungsschutz des Landes in seinem unlängst veröffentlichten Bericht. Von einem „Aryan Circle“ (AC) hatten viele damals vermutlich noch nie etwas gehört, als dessen Aufkleber gleichsam über Nacht in der Stadt auftauchten. Angehörige dieser rassistischen Organisation, die ursprünglich in den 1980er-Jahre als US-amerikanische neonazistische und hierarchisch organisierte Gefängnis- und Straßengang gegründet wurde, traten vermehrt offen im Stadtbild auf. „Im Jahr 2019 gründete sich eine eigene Gruppierung unter diesem Namen im Kreis Segeberg“, heißt es dazu.

Werbung und Gewalt

Die am äußeren Erscheinungsbild unschwer erkennbaren Mitglieder fuhren zweigleisig. Vor allem ihr Anführer, der einschlägig vorbestrafte Bad Segeberger Bernd T., versuchte, durch ganz direkte, eher unpolitische Ansprache vor allem Jugendliche anzuwerben. Das führte schließlich sogar dazu, dass zeitweilig an allen weiterführenden Schulen der Stadt entsprechende Warnhinweise kursierten. „Dem AC waren in ganz Schleswig-Holstein zeitweise bis zu 25 Personen zuzurechnen“, so der Verfassungsschutz, eine Abteilung des Innenministeriums. Vereinzelt hinzugekommen seien Personen aus anderen Bundesländern, die ebenfalls dem AC angehören oder im Internet Sympathie bekundeten.

Mitglieder der Nazi-Gruppe hätten allerdings auch immer wieder Straftaten wie Sachbeschädigungen, Bedrohungen und Körperverletzungen begangen. Versuche des AC, Anschluss an andere rechte Kreise zu finden, seien allerdings fehlgeschlagen. „Insbesondere die regionalen rechtsextremistischen Gruppierungen sehen in den Segebergern und ihrem Anführer in erster Linie Kriminelle.“

Großrazzia der Polizei im März 2020

Am 3. März 2020 fanden dann umfangreiche polizeiliche Durchsuchungen gegen Mitglieder des „Aryan Circle“ in Schleswig-Holstein sowie Niedersachsen, Brandenburg und Hessen statt. Es habe der Verdacht bestanden, so die Behörde, dass die Beschuldigten sich mit weiteren Personen zusammengeschlossen hatten, um politisch motivierte Straftaten zu begehen. Bei den Beschuldigten seien umfangreiches Datenmaterial, Speichermedien, Smartphones und Devotionalien sichergestellt worden. „Außerdem konnten in Schleswig-Holstein einzelne Stich- und Schreckschusswaffen sowie geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden werden.“

Nach den Durchsuchungen habe der AC seine öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten weitgehend eingestellt, beobachteten Verfassungsschutz und Polizei. „Gleichwohl bestehen rudimentäre Strukturen und die persönlichen Kennverhältnisse der Beteiligten fort, sodass die Gruppierung weiter- hin im Fokus der Sicherheitsbehörden steht.“

Ermittlungen laufen weiter

Die Staatsanwaltschaft habe im Jahr 2020 die bereits 2019 aufgenommenen Ermittlungen gegen den AC wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung fortgeführt.

Neben dem Aryan Circle um Bernd T. sei in der Region Bad Segeberg auch die neonazistische Gruppierung „Nationalsozialisten Bad Segeberg“ (NSBS) mit etwa zehn Mitgliedern in Erscheinung getreten. „Ihre rechtsextremistische Haltung bereits im Namen tragend, suchte die Gruppe mit dem Kleben von Stickern, der Verteilung von Flugblättern sowie dem Sprühen von NSBS-Schriftzügen an Hauswänden und Bushaltestellen die öffentliche Aufmerksamkeit.“

Die NSBS sei überwiegend im Kreis Segeberg aktiv, weise vereinzelt aber auch überregionale Bezüge auf. Durch das öffentliche Tragen von NSBS-T-Shirts bekundeten die Mitglieder ihre Gruppenzugehörigkeit.

Zu ihrem Repertoire zählten zudem klassische Neonazi-Aktivitäten an jährlich wiederkehrenden Terminen. Dazu gehörte am 13. Juli der bundesweite „Aktionstag Schwarze Kreuze Deutschland“, der sich in der Szene etabliert habe und mittlerweile zum siebenten Mal stattfand. Es solle damit an deutsche Opfer von Gewalttaten erinnert werden, die durch Ausländer begangen wurden oder begangen worden sein sollen. Dazu würden an Ortsschildern oder markanten Plätzen schwarze Holzkreuze aufgestellt. „In Schleswig-Holstein geschah dies unter anderem im Kreis Segeberg, wo auf ihnen der Schriftzug der NSBS zu lesen war“, heißt es im Bericht des Verfassungsschutzes.

Kränze und Grablichter

Eine weitere jährlich wiederkehrende Aktion der neonazistischen Szene habe anlässlich des Volkstrauertages am 15. November stattgefunden. „Rechtsextremisten deuten den Tag geschichtsrevisionistisch als Heldengedenken.“ In diesem Sinn habe unter anderem die NSBS in Bad Segeberg eine Kranzniederlegung organisiert und Grablichter mit Aufklebern zum Gedenken an die gefallenen Soldaten der Weltkriege aufgestellt.

Neben diesen festen Veranstaltungsterminen habe es, offenbar auch aufgrund der allgemeinen pandemiebedingten Beschränkungen, in der Szene in jüngerer Vergangenheit nur noch vereinzelte Gruppenaktivitäten gegeben.

Der Verfassungsschutz kommt zu dem Ergebnis: „Dass mit der NSBS ein weiterer Personenzusammenschluss in direkter räumlicher Überschneidung neben dem AC besteht, zeigt die anhaltende Relevanz neonazistischer Gruppen innerhalb der rechtsextremistischen Szene.“ Auch wenn sich die Aktionen und begangenen Straftaten unterschieden, glichen sich die Gruppierungen doch in ihrem Ziel, die neonazistische Ideologie zu verbreiten.