Bad Segeberg

Doch der Vorstand des größten Sportvereins in Bad Segeberg gibt sich zuversichtlich, dass die Mitglieder in der ehemaligen Tennishalle bald nicht mehr zu Hammer und Säge greifen, sondern ihren schweißtreibenden Leidenschaften in Sporthosen und Turnschuhen nachgehen können.

Ziel: Eröffnung im vierten Quartal

„Unser Ziel ist es, die Halle im vierten Quartal zu eröffnen“, erklärt Malte Butzlaff. Der Vorstandssprecher des MTV Segeberg will sich auf kein genaueres Datum festnageln lassen. Dafür sei es in Zeiten von Corona einfach zu schwer abzusehen, ob und wie schnell die Arbeiten voranschreiten können. „Die Arbeitsdienste finden derzeit mit nie mehr als zehn Personen statt“, erläutert Butzlaff, dass sich der Verein an die Vorgaben des Landes halten muss. Nur so sei es möglich, dass die Abstandsregel bei den Arbeiten nicht zum Tragen kommt.

Zwei Monate lang tat sich nichts

Im März und April hatte sich auf der Baustelle rund einen Monat gar nichts getan. Weder die freiwilligen Helfer, noch die beauftragten Handwerksbetriebe konnten wegen der Pandemie und den anfänglich rigorosen Bedingungen in der Halle weiterarbeiten. „Es gab dadurch Verzögerungen.“ Dennoch ist Butzlaff zufrieden. „Jetzt kommen wir wieder gut voran.“

Mittlerweile lässt sich bereits erkennen, dass aus der ungepflegten Tennishalle an der Marienstraße ein kleines Schmuckstück werden kann. 16 Tonnen Glas, 13 Kubikmeter Dämmwolle, zwölf Kubikmeter Holz und acht Kubikmeter Dachpappe wurden von den Mitgliedern bereits entsorgt. Die neue Fassade und das Dach sind fertig. Im Außenbereich fehlen noch Abwasserleitungen. Die Versorgung des Gebäudes mit Gas, Wasser und Strom steht ebenfalls noch aus. Im letzten Schritt sollen außen noch die Zuwege gestaltet werden.

Derzeit wird ein Prallschutz gebaut

Innen geht es ebenfalls mit großen Schritten voran. Der Anbau, in dem die Umkleiden, ein kleines Bad und ein Geräteraum Platz finden, ist nahezu fertig. Die notwendigen Fliesenarbeiten sind abgehakt. Trockenbau und Malerarbeiten erledigen die Mitglieder in Eigenleistung. Derzeit wird in der Halle ein Prallschutz angebracht. Über ein Kilometer Holzlatten und 270 Quadratmeter OSB-Platten werden dafür zunächst verbaut. „Wir konnten Teile vom alten Giebel recyceln“, freut sich Butzlaff, dass einige der vorhandenen Baumaterialien wiederverwendet werden konnten. Das schont neben der Umwelt auch das Budget, das nicht über 430 000 Euro steigen soll. „Das werden wir schaffen“, glaubt der Bad Segeberger.

Sehr gute Dämmwerte

Ein Effekt der aufwendigen Baumaßnahme lasse sich bereits jetzt schon bemerken. Die Dämmwerte des renovierten Gebäudes sei sehr gut. „Das wird die beste Halle für Sommertraining in Bad Segeberg“, ist sich der Handballer Butzlaff sicher. Bei hohen Temperaturen werde es in Sportstätte trotzdem recht kühl sein. Für die Heizkostenabrechnung sei die gute Dämmung aber auch für den Winter ein Zugewinn.

Trotz der Verzögerungen ist Butzlaff optimistisch, dass bald die ersten Bälle auf dem neuen Hallenboden rollen und die Leibesübungen beginnen können. Dafür legen sich die freiwilligen Helfer mächtig ins Zeug. „Wir sind unseren Mitgliedern sehr dankbar“, sagt der Vorstandssprecher.

Seit Jahresbeginn 60 Austritte

Insgesamt sei der Verein bisher recht gut durch die Corona-Zeit gekommen. Es habe seit Jahresbeginn zwar rund 60 Vereinsaustritte gegeben. Einige neue Mitglieder konnten aber auch hinzugewonnen werden. Vor allem die Schwimmsparte, die unter dem geschlossenen Hallenbad zu leiden hat, hat den größten Aderlass zu verzeichnen. Alles in allem zeigten die Mitglieder aber große Treue zum MTV, der in diesem Jahr 160-jähriges Jubiläum feiert.

Große Unterstützung erfährt Butzlaff bei der Koordination der Baumaßnahmen durch Johannes Häfner. Der Bad Segeberger Fußballer ist jüngst in den geschäftsführenden Vorstand aufgestiegen. Häfner ist bei nahezu jedem Arbeitsdienst dabei und sorgt mit dafür, dass alles in den richtigen Bahnen verläuft.

Wenn keine größeren Probleme auftreten sollten, kann das erste Training in der neuen Spielstätte bald starten.

