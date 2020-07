Die CDU im Kreis Segeberg steckt im Umbruch. In der Kreistagsfraktion gestaltet sich die Suche nach einem neuen Vorsitzenden für den vakanten Posten schwierig. Und an der Spitze des Kreisverbandes zeichnet sich ein Wechsel ab. Gero Storjohann könnte Ole-Christopher Plambeck Platz machen.

Umbruch in CDU Segeberg - Plambeck wird wohl der neue starke Mann

Von Gerrit Sponholz