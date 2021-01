Henstedt-Ulzburg

Die Zeichen aus Kiel sind eindeutig: „Ein Erhalt der Schlappenmoorbrücke ist inzwischen nicht mehr realistisch“, heißt es aus dem Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung – kurz Melund – in Kiel. Wie berichtet gab es von der Kommunalpolitik in Henstedt-Ulzburg den Wunsch, dass die marode Brücke im Naturschutzgebiet Oberalsterniederung nicht abgerissen und durch eine Furt ersetzt wird, sondern eine Ersatzbrücke errichtet wird. Dem Abriss hatte der Umweltausschuss allerdings bereits vor über einem Jahr zugestimmt. Von der CDU-Fraktion war dann vor kurzem das Thema erneut auf die Tagesordnung gesetzt worden. Die Politik forderte neue Gespräche mit dem Land, die laut Gemeindesprecher Malte Pohlmann auch geführt wurden. Eine schriftliche Antwort des Melund sei den Fraktionen weitergeleitet worden.

Gemeinde Henstedt-Ulzburg hat Abriss der Schlappenmoorbrücke 2019 zugestimmt

Auf Nachfrage von kn-online äußert sich das Ministerium klar und deutlich: Es gebe keine Überlegungen für eine andere Lösung als den Abriss der Brücke. „Das Land hat in der Vergangenheit der Gemeinde Henstedt-Ulzburg mehrfach Vorschläge zum Erhalt der Brücke unterbreitet, die die Gemeinde jedes Mal abgelehnt hat. Zuletzt hat die Gemeinde am 2. Dezember 2019 den Neubau einer Brücke per Beschluss abgelehnt und dem Abriss der Brücke sowie dem Bau der Furt zugestimmt“, heißt es aus dem Kieler Ministerium.

Schlappenmoorbrücke ist nicht mehr verkehrssicher

Laut des Straßenwegegesetzes sei die Gemeinde für die Verkehrssicherheit und die Unterhaltung der Brücke zuständig und nicht das Land. Die Schlappenmoorbrücke sei nicht mehr verkehrssicher und müsse dringend ersetzt werden. Die Planung sei nach der Zustimmung der Gemeinde abgeschlossen und genehmigt. „Ausschreibung und Vergabe sind bereits erfolgt. Die bauliche Umsetzung hat begonnen“, teilt Ministeriumssprecherin Julia Marre mit. Das Land habe bisher erhebliche finanzielle Mittel für Planung, Ausschreibung, Vergabe und vorbereitende Arbeiten aufgewandt. Wenn die Witterung und der Wasserstand der Alster es zulassen, so Marre, erfolgt der Brückenabriss und der Neubau einer direkten Durchfahrt. Die Brücke ist derzeit mit Gittern und Flatterband gesperrt. Trittsteine, wie in einer ersten Planung vorgesehen, seien nicht verkehrssicher, es habe keine Zustimmung für die Möglichkeit der Überquerung der Alster gegeben.

Über eine neue Brücke an anderem Ort entscheide die zuständige untere Wasserbehörde zusammen mit der unteren Naturschutzbehörde des Kreises Segeberg.

Umweltausschuss beschäftigt sich wieder mit dem Thema Schlappenmoorbrücke

In der kommenden Sitzung des Umwelt- und Naturausschusses am Montag, 1. Februar, ab 18.30 Uhr im Ratssaal der Gemeinde steht erneut der CDU-Antrag auf der Tagesordnung. Bauamtsleiter Jörn Mohr werde, so Gemeindesprecher Pohlmann, die Sicht des Landes erneut vortragen.