Oersdorf

Wie die Polizeidirektion Bad Segeberg am Dienstag mitteilt, hatte am Donnerstag, 18. Februar, ein Zeuge die Polizei auf eine offenkundig illegale Abfallentsorgung im Bereich eines am Oersdorfer Bollweg gelegenen Waldstücks aufmerksam gemacht. Festgestellt hatte der Zeuge dies jedoch schon am 11. Februar.

Wie Beamte des Ermittlungsdienstes Umwelt des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Bad Segeberg vor Ort festgestellten, hatten Unbekannte drei Pkw-Motoren des Herstellers Audi in besagtem Bereich abgelegt - aus denen seitdem fleißig Öl ausgelaufen war, das für eine zusätzliche Verunreinigung des Bodens sorgte.

Im Zuge der Untersuchungen am Ablageort fanden die Beamten zudem Kleidungsstücke, von denen aber noch nicht bekannt ist, ob ein Zusammenhang zur unzulässigen Ablagerung der Motoren besteht. Dies sei Bestandteil laufender Ermittlungen.

Die Polizei hat Bilder der Kleidungsstücke veröffentlicht, ebenso vom Ablageort der Pkw-Motoren. Wer Hinweise zu diesem Vorfall geben kann, wird um telefonische Meldung bei der Polizeidirektion Bad Segeberg unter 04551/8840 gebeten.