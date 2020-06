Sie haben es auf hochwertige Autos abgesehen und in den vergangenen Tagen Erfolg gehabt: In der Nacht zu Mittwoch wurde ein Fahrzeug im Wert von über 100.000 Euro in Norderstedt geklaut. In der Nacht zu Dienstag in Henstedt-Ulzburg ein Auto im Wert von etwa 60.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.