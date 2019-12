Am Sonnabend musste die Kieler Straße in Kaltenkirchen, Höhe Baumarkt, für eineinhalb Stunden gesperrt werden. Ein 72-jähriger Mann aus der Nähe von Henstedt-Ulzburg fuhr gegen 16.30 Uhr in Richtung Stadt. Mit seinem Toyota fuhr er an der Ampel auf einen VW Polo auf. Es kam zur Kettenreaktion.