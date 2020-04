fredesdorf

Am Karfreitag kam es in Fredesdorf auf der Straße Eckholm zu einem schweren Verkehrsunfall: Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein 28-Jähriger aus dem Kreis Segeberg gegen 19.47 Uhr von Todesfelde nach Seth unterwegs, als er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Warum? Das ist noch unklar - die Polizei nahm den Unfall auf.

Der Fahrer und seine 26-jährige Beifahrerin wurden durch den Aufprall schwer verletzt. Rettungskräfte brachte die Verletzten in umliegende Krankenhäuser.

Der Sachschaden dürfte bei circa 5000 Euro liegen.

