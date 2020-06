Unfall: Auto landet im Graben

Henstedt-Ulzburg

Gegen 14 Uhr fuhr der 25-jährige Leezener mit seinem VW auf der Landesstraße 326 in Richtung Anschlussstelle der Autobahn. Nach bisherigen Erkenntnissen bog ein Lkw dann aus der Rudolf-Diesel-Straße nach links in Richtung Autobahnzubringer ein.

VW-Fahrer lenkte Fahrzeug in Graben

Um einen Zusammenprall zu vermeiden, lenkte der 25-Jährige sein Fahrzeug in den Graben. Der Fahrer des Lkw setzte seine Fahrt fort. Der Fahrer des VW begab sich noch am selben Tag selbständig in medizinische Behandlung.

Anzeige

Die Ermittler suchen jetzt Personen, die Augenzeugen des Unfalls waren oder Hinweise auf den Unfallhergang geben können. Hinweise nimmt die Polizeistation Henstedt-Ulzburg unter Tel. 04193/99130 entgegen.

Weitere KN+ Artikel

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.