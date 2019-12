Norderstedt

Gegen 18 Uhr kam die 87-Jährige am Mittwochabend in Norderstedt nach links von der Fahrbahn ab und stieß in Höhe Buschweg mit einem entgegenkommenden 55-Jährigen aus Norderstedt in einem Renault zusammen. Verletzte gab es bei dem Unfall nicht. Der Sachschaden wird seitens der Polizei auf etwa 8000 Euro geschätzt.

Nach Zeugenangaben soll die Rentnerin zuvor in Schlangenlinien gefahren sein. Anzeichen von Alkoholkonsum konnten die Polizeibeamten nicht feststellen. Da die 87-Jährige aber angab, dass sie bei Dunkelheit nicht richtig sehen könne, und die Beamten weitere körperliche Einschränkungen feststellten, beschlagnahmten sie ihren Führerschein aufgrund von körperlichen Mängeln.

