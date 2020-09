Die A7 war am Dienstag nach zwei schweren Verkehrsunfällen Richtung Norden noch bis 21.30 Uhr gesperrt. Im Norden Hamburgs kam der Verkehr zum Erliegen. "Es herrschte das blanke Chaos", so Polizeisprecher Sönke Petersen. Wer der Tote des zweiten Unfalls war, stand auch am Mittwoch noch nicht fest.