Henstedt-Ulzburg

„Tragischerweise gab es 2018 einen tödlichen Verkehrsunfall im Gemeindegebiet, auf der Landesstraße 75 von Henstedt-Ulzburg in Richtung Wakendorf II. Ein Motorradfahrer kollidierte mit einem Reh und erlag seinen Verletzungen“, teilte Bauer mit. Im vergangenen Jahr seien insgesamt 145 Unfälle mit 101 Leicht- und 8 Schwerverletzten registriert worden. Im Jahr davor seien es 137 Unfälle gewesen, bei denen 97 Personen zum Teil schwer verletzt worden seien. Die Unfälle mit Radfahrerbeteiligung – 26 Vorfälle – seien in 2018 leicht rückläufig gewesen.

Keine Schwerpunkt in der Gemeinde

„Eindeutige Haupt-Unfallschwerpunkte lassen sich in Henstedt-Ulzburg nicht ausmachen“, sagt Bauer. „Somit befinden sich in unserer Gemeinde keine Straßen, die aus straßenverkehrsbehördlicher Sicht verkehrsrechtliche oder -bauliche Maßnahmen erforderlich machen.“ In der Einwohnerschaft und Politik wird seit Monaten kräftig über zwei Bereiche diskutiert und gestritten, die aus deren Sicht heikel für Verkehrsteilnehmer sein sollen. Zum einen der Bereich Kisdorfer Straße/ Bürgermeister-Steenbock-Straße, zum anderen die Pommernstraße. Im Ortsteil Henstedt möchte die CDU-Fraktion einen Kreisel bauen lassen, in Ulzburg beklagen sich die Anwohner über die Raser in ihrer 30er-Zone. Die Polizei verzeichnete allerdings auch im vergangenen Jahr dort keine hohen Unfallzahlen.

Zu Zwischenfällen sei es in den Kreuzungsbereichen Am Bahnbogen/Kirchweg, Hamburger Straße/Gutenbergstraße/ Ulzburger Straße, Hamburger Straße/Maurepasstraße/ Lindenstraße gekommen.

Auf der Landesstraße 75, Abschnitt 110, außerhalb der geschlossenen Ortschaft ereigneten sich im vergangene Jahr insgesamt drei Unfälle, die überwiegend auf Fehler beim Einbiegen vom Kadener Weg beziehungsweise Beckershof auf die L75 in Richtung Alveslohe zurückzuführen seien.

Unfälle unter Einfluss von Alkohol, Drogen und Medikamenten waren nach Auskunft der Polizei im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufig. Unter Alkoholeinfluss ereigneten sich im vergangenen Jahr fünf Unfälle, bei einem Unfall wurde bei einer Person der Konsum berauschender Substanzen festgestellt.

Nur wenige Unfälle auf den Schulwegen

Die Unfälle auf Schulwegen wurden bei den Schulen in Henstedt-Ulzburg direkt abgefragt. Hier haben sich vier Verkehrsunfälle ereignet. Alle weiteren Unfälle, die den Schulen gemeldet wurden, sind Alleinunfälle, Stürze aus Unachtsamkeit, und werden nicht als Verkehrsunfälle gewertet.