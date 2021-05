So schnell werden Hotspots zu Coldspots: Die von den Behörden angekündigten Einschränkungen in Verbindung mit dem Dauerregen haben am Donnerstag dazu geführt, dass klassische Vatertagstouren fast überall ausfielen. Die Polizei im Kreis Segeberg erlebte einen ruhigen Himmelfahrtstag wie lange nicht.