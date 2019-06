Wiemersdorf

Tragischer Unfall in Wiemersdorf ( Kreis Segeberg): Ein 29-Jähriger ist nach dem Brand eines Aufsitzrasenmähers gestorben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich das Unglück bereits am vergangenen Freitag.

Laut Polizeiangaben hatte der Aufsitzrasenmäher gegen 17.40 Uhr Feuer gefangen. "Der 29-jährige Fahrer konnte das Fahrzeug aufgrund einer körperlichen Behinderung nicht verlassen und erlitt durch den Brand schwerste Verbrennungen, bevor Ersthelfer eingreifen konnten", sagte eine Polizeisprecherin.

29-Jähriger stirbt in Hamburger Krankenhaus

Der Mann wurde in einem Rettungshubschrauber in eine Hamburger Klinik gebracht. Dort starb er jedoch aufgrund seiner schweren Verletzungen. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Von RND/jad