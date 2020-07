Kaltenkirchen

"Die Hälfte davon soll in unserem Bestand bleiben", sagt Salih Cete (51). Dazu zählen auch die 24 Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen, mit deren Realisierung gerade an der Hamburger Straße in Kaltenkirchen, unmittelbar neben dem Aldi-Markt, begonnen wird. Dabei handelt es sich nach Cetes Worten um ein Investment von knapp vier Millionen Euro.

Neubau soll Ende 2021 fertig sein

Das alte Gebäude dort, in dem einst ein Pizza-Lieferdienst und zuletzt ein Autohandel beheimatet war, wurde bereits abgerissen. Zurzeit laufen die Arbeiten für die Tiefgarage und den dreigeschossigen Bau mit Staffelgeschoss an. "Wenn alles gut läuft, wollen wir Ende des kommenden Jahres fertig sein", so Cete. Die frei finanzierten Wohnungen werden zwischen 55 und 100 Quadratmeter groß sein, die Miete zwischen 9,50 bis 10,50 Euro den Quadratmeter betragen. "Wir verlangen keine überzogene, sondern eine vernünftige Miete, damit die neuen Bewohner möglichst lange dort wohnen bleiben", sagt Cete. Der Neubau wird als Sichtschutz durch einen hohen Zaun vom angrenzenden Discounter-Parkplatz abgetrennt.

Anzeige

Gerade hat Cetes Unternehmen an der Süderstraße in Kaltenkirchen 42 Sozialwohnungen fertiggestellt. Hier werden 5,95 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter erhoben. "Da ist alles bereits bezogen, das ging äußerst schnell", freut sich der Unternehmer. Dort wohnen viele junge Menschen, die sich gerade in der Ausbildung befinden würden und daher noch nicht so viel Geld zur Verfügung hätten. Die würden sich sehr über den qualitativ hochwertigen Wohnraum mit Fußbodenheizung freuen.

Weitere KN+ Artikel

Grundstücke für weitere 200 Wohnungen gekauft

Wie Cete, dem sein Bruder Mikail zur Seite steht, weiter ausführte, habe seine Unternehmensgruppe bereits für weitere 200 Wohnungen die passenden Grundstücke erworben, darunter in Kiel, Norderstedt und Neumünster. Dort will er in der Nähe der Stadthalle 100 bis 120 Wohnungen errichten.

In Kaltenkirchen hat Cete bereits ein Wohn- und Geschäftshaus an der Hamburger Straße neben dem Gino's erstellen lassen. Ihm gehören auch noch am Grünen Markt das Gebäude mit dem Juwelier-Geschäft Stüben und einem Nagelstudio sowie das Haus mit dem griechischen Restaurant Zeus. Darüber hinaus besitzt er die Immobilie an der Hamburger Straße mit der Wüstenrot-Geschäftsstelle und einem Wohnhaus. "Hier sollen später auch noch überall umfangreiche Um- und Neubauten vorgenommen werden. Aber das hat noch Zeit", sagt der Geschäftsmann, dem besonders seine Heimatstadt am Herzen liegt. "Hier schöne Bauten zu realisieren, ist ein ganz großer Wunsch von mir. Da möchte ich deshalb auch noch weiter tätig werden."

Vergangenes Jahr ein Betonwerk gekauft

Besonders stolz ist Cete auf eine Neuerwerbung - sein Betonfertigteile-Werk Nord in Wankendorf. Das hat er letztes Jahr übernommen. Dort werden 70 Mitarbeiter beschäftigt. "Das ehemalige Giese-Betonwerk ist das größte in Schleswig-Holstein", sagt Cete. "Das Grundstück ist 100.000 Quadratmeter groß, allein die Produktionsfläche umfasst 15.000 Quadratmeter."

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.