Mit dem ersten Spatenstich wurde die Erweiterung der Unternehmenszentrale von Wiska in Kaltenkirchen auf den Weg gebracht. An der Grashofstraße in Kaltenkirchen entsteht auf 36.500 Quadratmetern ein Neubau mit Logistik- und Produktionsflächen, Büroräumen, Prüf- und Testlaboren.