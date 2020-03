Expertenrat in der Corona-Krise

Bad Segeberg

Am Freitag, 27. März bieten Vorsitzende Marlis Stagat und ihr Team ein interaktives „Webinar“ an, also eine Art Seminar im Internet, das allen Mitgliedern offensteht. Start ist um 10 Uhr.

Schnelle und praktische Hilfe

„Wie wichtig regional ist, stellen wir gerade in der Corona-Krise in einem besonderen Maße fest“, sagt die Inhaberin einer Provinzial-Agentur und Kandidatin der CDU für das Amt der Bürgermeisterin in Bad Segeberg. WfS sei sich seiner Verantwortung bewusst und werde kurzfristig einige wichtige Angebote zu schneller und praktischer Hilfe machen.

„Viele Unternehmen kämpfen bereits jetzt ums Überleben“, weiß Stagat, der Staat habe aber Maßnahmen zur Sicherung der Betriebe beschlossen; Deutschland funktioniere in der Krise. „Nur, wie bekommen wir es hin, dass die Förderungen auch in Anspruch genommen werden können?“

Start mit der Investitionsbank

Für Freitag sei es gelungen, Susann Dreßler, die Leiterin der Förderlotsen bei der Investitionsbank (IB) Schleswig-Holstein zu gewinnen. Der Zeitpunkt könnte nicht günstiger sein, so Stagat, weil Mitte der Woche noch einige wichtige Entscheidungen bezüglich der zur Verfügung gestellten staatlichen Förderung auf Bundes- und Landesebene getroffen würden. „Wir wollen über die unterschiedlichen Programme informieren und gleichzeitig wichtige Tipps für die Umsetzung geben. Welche Unternehmen werden gefördert? Welche Kredite kann ich in welcher Höhe beantragen? Welche Voraussetzung müssen erfüllt werden?“

Moderieren wird das Webinar die Vorsitzende des Vereins selbst. Abgerundet werden soll die virtuelle Veranstaltung durch Steuerberater aus der örtlichen Kanzlei Koep. Wer Interesse hat, kann sich über den Link auf www.wir-fuer-segeberg/corona oder per E-Mail an info@wirfuersegeberg.de anmelden.

Zweites Webinar am 3. April

Es soll laut Marlis Stagat zu den weiteren aktuell wichtigen Themen, wie etwa Kurzarbeit oder Arbeitsrecht, kurzfristig eine Webinar-Reihe entstehen. Schon jetzt weist WfS auf die Online-Veranstaltung am Freitag, 3. April, um 10 Uhr hin: „Viral – Digital – Regional“ wird dann das Thema sei. „Es wird darum gehen, wie wir uns sichtbar machen können, auch wenn das Geschäft aufgrund Corona geschlossen bleiben muss.“

Dem Verein als Interessenvertretung der lokalen Wirtschaft sei es wichtig, „dass wir unsere Region am Leben erhalten“. Dafür müssten alle mit anpacken und unsere regionalen Unternehmen unterstützen. Man freue sich auch über Wünsche und Anregungen. „Womit können wir die Unternehmen in den nächsten Wochen unterstützen?“

