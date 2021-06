Wer verstopfte Straßen vermeiden will, der findet im Kreis Segeberg schöne Ausflugsziele für den Urlaub in Schleswig-Holstein. Wie wäre es mit einer Radtour auf einer alten Bahnlinie, dem EBO-Radwanderweg? Er ist gut ausgebaut, topfeben und bietet so manchen Grund, auch mal vom Rad abzusteigen.