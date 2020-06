Sehr beliebt: Urlaub im Wohnmobil

Itzstedt/Nahe

Diese Entwicklung betrachten die Händler und Vermieter mit großer Freude. Die Mietpreise für ein rollendes Ferienhaus reichen zur Hauptsaison je nach Modell von 109 bis 279 Euro pro Tag.

Erst Stornierungen, dann der Run

"Von Mitte März ging wegen des Lockdowns neun Wochen lang nichts, wir haben nur Stornierungen bearbeitet", sagt Simon Reimers, Prokurist und Vermietungsleiter des traditionsreichen Unternehmens Reimers-Reisemobile in Itzstedt, das zu den ganz großen in der Branche zählt und rund 60 Mitarbeiter beschäftigt. "Doch jetzt ist die Welle förmlich zurückgeschwappt, wir haben enorm viel Buchungsanfragen." Deshalb wurde der Bestand an Fahrzeugen kurzfristig auf rund 50 aufgestockt. "Alle neuwertig", sagt Simon Reimers.

Große Familienmobile im Juli zu ordern, sei kaum noch möglich. "Aber kleinere für Paare sind noch zu haben, da sind wir flexibel", so der Vermietungsleiter. Er hat beobachtet, dass viele Neu-Camper zu den Kunden zählen, die bisher mit dieser sehr naturnahen Urlaubsform gefremdelt haben. Sie hätten den Ausfall von ausländischen Kunden kompensiert, die wegen der unklaren Corona-Reiselage auf eine Buchung verzichtet hätten.

Spontankäufe von Wohnmobilen

Auch mit der Nachfrage nach Kauf-Mobilen ist Simon Reimers sehr zufrieden, nachdem dieser Geschäftszweig ebenfalls brach lag. Das Unternehmen bietet vor allem Luxusmodelle an, die häufig sieben bis acht Monate Lieferzeit hätten. Klimaanlage, per App steuerbare Heizung, Lederausstattung, Satellitenanlage mit Fernseher, Markise oder hochwertige Küche und Bad seien sehr wichtig. "Und wir stellen fest, dass es jetzt viele gibt, die sich spontan für den Kauf eines Wohnmobils entscheiden", so der Prokurist. "Zum Glück haben wird mehrere Hundert neue und gebrauchte im Angebot."

Der Schalter wurde umgelegt

Die Erfahrungen von Reimers macht man auch bei Schwarz Mobile Freizeit im nicht weit entfernten Kayhude, wo gut 50 Mitarbeiter beschäftigt werden. "Als wir nach dem Lockdown wieder starten durften, wurde bei den Kunden regelrecht der Schalter umgelegt", hat Verkäuferin Monika Maschmann beobachtet. "Wir haben kaum noch gebrauchte Wohnmobile." An kurzfristig verfügbaren Neufahrzeugen stünden aber noch über 200 zur Verfügung, "obwohl wir auch da sehr gut verkauft haben".

Familienmobile im Juli ausgebucht

Zu Schwarz gehört auch die Vermieter-Firma McRent, die dort ebenfalls beheimatet ist und über eine Flotte von 65 Miet-Mobilien verfügt. Was hier in den letzten Monaten los war, hat Mitarbeiter Jens Helmers in seinem Berufsleben so noch nie erlebt. "Das war ein Unterschied wie Tag und Nacht." Erst gab es die Stornierungswelle, jetzt sei die Buchungswelle angelaufen. Nach den Lockerungen waren die Kunden zuerst noch vorsichtig, "doch jetzt boomt das Geschäft". Im Schnitt würde zwischen zwei und vier Wochen gebucht. Familienfahrzeuge seien im Juli quasi alle weg, so Helmers, "bei kleineren Mobilien geht aber noch was".

Umbuchung und Gutscheine

Sogar 80 Fahrzeuge bietet DRM Wohnmobile in Henstedt-Ulzburg zur Vermietung an. Wie bei der Konkurrenz geht es nach der Stornierungswelle mit den Buchungen steil nach oben. "Wir sind sehr zufrieden", sagt Mitarbeiterin Bettina Bleck. Sie ist auch froh, dass 95 Prozent aller Stornierungen zur Zufriedenheit der Kunden geregelt werden konnten. "Wir haben viele Verträge auf das nächste Jahr umgebucht oder auch Gutscheine erstellt." Man habe aber nicht helfen können, wenn Kunden unbedingt eine Reise in ein Land antreten wollten, das nicht offen war, und Alternativen ablehnten.

Sicherheitsgefühl beim Camping

"Bis Anfang Juli ist kurzfristig noch einiges möglich, aber vom 12. bis zum 25. Juli sind wir komplett ausgebucht", sagt Daniel Künzi, General-Manager bei der Apollo Wohnmobilvermietung in Norderstedt, die über einen Fahrzeugbestand von 75 Mobilen verfügt. Er freut sich, dass nach dem schleppenden Start nach der Wiedereröffnung der Camping-Plätze das Mietgeschäft wieder richtig in Fahrt gekommen ist. Die Menschen würden sich beim Camping sicher fühlen, sie seien an der frischen Luft, und "das eigene Zuhause hat man dabei". Zudem beruhige die individuelle Anreise sowie die räumliche Distanz zu anderen.

Mit 15 Miet-Fahrzeugen gehört Lundberg Reisemobile Norderstedt zu den kleineren Anbietern. Geschäftsführer Heinz Ceglarek berichtet, dass das Geschäft nach der Wiedereröffnung etwas schleppend anlief, da es auf den Campingplätzen noch viele Einschränkungen gab. Doch jetzt laufe das Geschäft prima. "Es gibt sehr viele Kunden, die ganz kurzfristig kommen und mit dem Wohnmobil weg wollen." Für Juli habe man aber kaum noch Chancen, ein Fahrzeug bei ihm zu bekommen.

