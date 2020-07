Schmalfeld

Wenn Ute Dwinger etwas macht, dann mit Akribie und viel Herzblut. Die 78-Jährige hat zwei ganz große Leidenschaften – ihre Zeitungs- und ihre Schürzensammlung. Und die haben ja durchaus etwas gemeinsam, spiegeln sie doch beide einen Teil Geschichte wider. Wenn die äußerst rüstige Rentnerin über ihre beiden Hobbys erzählt, gerät sie regelrecht ins Schwärmen, „dann da hängen so viele schöne Erinnerungen dran“.

23 große Ordner mit Artikeln

„Seit 1978 lese ich intensiv die Segeberger Zeitung“, sagt Ute Dwinger. „Wenn da was über Schmalfeld drinsteht, wird die Seite herausgerissen, der Artikel ausgeschnitten, auf einen weißen Bogen Papier geklebt und im Schmalfeld-Ordner abgeheftet.“ 23 davon stehen inzwischen in ihrem temperierten Keller, einige auch noch mit anderen interessanten Schriftstücken aus dem Ort bestückt. So entdeckte der damalige Gemeindediener Bruno Hahn 1978 beim Aufräumen eines alten Holzschuppens einen Stapel aufgerollter Landkarten. Ute Dwinger erinnert sich auch heute noch genau daran, was er damals sagte: „Dat kann man doch nich wechschmitten. Dat sind doch Schätze.“ So manches Mal habe man diese inzwischen für wichtige Anlässe gebrauchen können.

Das Dorfgeschehen widerspiegeln

Dass Ute Dwinger überhaupt mit dem Sammeln von Zeitungsartikeln über Schmalfeld begann, war eher ein Zufall und fing ebenfalls 1978 an. Der erkrankte damalige Bürgermeister Hermann Schümann fragte seine als zweite Stellvertreterin tätige Gemeindevertreter-Kollegin, ob sie nicht Ordnung ins Gemeindebüro bringen könne. Dabei fand sie in Ordnern Aufzeichnungen über den Ort, damals noch von Lehrern der Schule verfasst. „Als beste Informationsquelle galt die Segeberger Zeitung“, so Ute Dwinger. Aber 1972 war mit den Aufzeichnungen Schluss. „Das war für mich der Anlass, mit dem Sammeln von Zeitungsartikel zu beginnen, weil sie das Dorfgeschehen so gut widerspiegeln.“ Sie hat auch schon Pläne, was mit ihrer Sammlung bald geschehen soll. „Wenn die Gemeinde den Anbau für das Archiv an die Turnhalle fertig hat, bekommen die Ordner dort ein neues Zuhause. Das ist der perfekte Platz.“

Mit einer Wette fing alles an

Die Liebe zu Schürzen begann bei Ute Dwinger genau 30 Jahre später, 2008, aus einer Laune heraus. Zum Herbstfest des Landfrauenvereins, deren Ehrenvorsitzende sie ist, hatte sie morgens mit der damaligen Vorsitzenden Karin Möckelmann gewettet, dass bis 14 Uhr 300 Schürzen zusammenkommen. „Ich habe gewonnen, es wurden über 700, eine Familie brachte sogar 36 vorbei. Und wir staunten über die Vielfalt.“ Sack-, Kinder- und Puppenschürzen stapelten sich, auch eine Klammerschürze, die früher zur Aussteuer gehörte, war dabei. Viele wollten ihre Exemplare nicht wiederhaben, weitere wurden ihr gebracht, wenn zum Beispiel ein Hausstand aufgelöst wurde.

Ute Dwinger entwickelte so eine große Liebe zu den über 700 Exemplaren, die sie inzwischen ihr Eigen nennt. Sie arbeitete sich in die Schürzen-Geschichte ein und hielt dann zu den unterschiedlichsten Anlässen an den verschiedensten Ort Vorträge darüber. Fast zu jedem dieser Stücke gibt es eine Geschichte, sei es über Herkunft, Material oder den Trageanlass.

Ihre Kenntnisse über diese wahren Multifunktionswunder führte dazu, dass Studenten aus dem süddeutschen Regensburg auf die Sammelleidenschaft und die profunden Kenntnisse von Ute Dwinger aufmerksam wurden.

Wanderausstellung in Süddeutschland

In Kooperation mit dem Stadtmuseum Deggendorf und der Universität Regensburg entstand dann die Wanderausstellung „Angebandelt – Ein Date mit der Schürze“. Zur Eröffnung fuhr die Schmalfelderin extra nach Süddeutschland, hielt dort auch einen Vortrag. Fast 300 Schürzen umfasst die Ausstellung. Zu fast jedem Einzelstück kennt sie die Vergangenheit, festgehalten auf einer kleinen Erklärungstafel.

Auch im Museum Tuch + Technik in Neumünster hat sie ausgestellt. Zurzeit befinden sich ihre Exponate in Meran in Italien. Die 78-Jährige war auch zur Eröffnung eingeladen. Wegen Corona hat sich der Zeitplan allerdings etwas verschoben. Hinfahren wird Ute Dwinger dorthin nicht, was sie zwar bedauert, „aber das ist inzwischen zu beschwerlich für mich“.

Bei aller Liebe zu den Schürzen überrascht eine Aussage der Schmalfelderin dann doch: „Ich trage eigentlich selbst nie eine“, gibt sie schmunzelnd zu. Sie hat aber ein Lieblingsexemplar – eine weiße mit Spitzen. Die hat sie getragen, als sie ihren Mann Ernst kennenlernte, und die hat sie natürlich immer noch. „Ich sollte damals eigentlich bei einer Feier helfen, habe aber beim Fest fast nur mit ihm getanzt“, erinnert sich die Schmalfelderin gerne zurück. Inzwischen ist das Paar fast 57 Jahre miteinander verheiratet.

Ute Dwinger hat sich auch schon Gedanken gemacht, was aus ihrer Sammlung werden soll, wenn sie nicht mehr lebt. „Dann sollen alle Schürzen an ein Museum gehen, damit sie der Nachwelt erhalten bleiben, denn die Kinder interessieren sich nicht so dafür.“

